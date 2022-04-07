有樓睇｜市區罕盤 雅麗居高層複式叫價3900萬連雙車位（多圖）

特色戶向來吸引眼球。位於何文田亞皆老街180號的雅麗居，由兩座物業組成，樓齡27年，坐擁小學34名校網，是市區少有提供多種不同呎數複式單位的物業，當中不連天台的複式單位共有16個，實用面積由約1,100至1,800方呎不等。今次介紹的放盤單位為2座高層E室，實用面積1,830 方呎，建築面積2,322方呎，屬四房兩套房間隔，叫價3,900萬元連雙車位，實用呎價$21,311元。

盤源少 市區罕有特色戶

放盤單位間隔偏長，但四正實用，廳大房大，實用率高。中原地產九龍豪宅又一村達之路分行營業董事林世華表示，以市區複式單位來說算吸引，因為售價連兩個車位，而目前雅麗居同類複式單位盤源僅兩個，另一放盤單位叫價3,850萬元連一個車位及租約，月租約58,000元，相對來說是次放盤單位較為吸引。雖然雅麗居樓齡不輕，兼屬市區冷門屋苑之一，但能夠在市區以呎價約21,000元入手，兼有兩個車位，對鍾情特色戶買家而言，具有一定吸引力。林世華補充，雅麗居成交一向不多，由2021年1月至今僅錄得4宗成交，當中包括去年9月錄得一座高層B室成交，實用面積同樣是1,830 方呎，成交價3,420萬元連一個車位，呎價約18,689元。