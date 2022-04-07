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2022-04-07 16:25:43

有樓睇｜市區罕盤 雅麗居高層複式叫價3900萬連雙車位（多圖）

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呈長形的客廳設有落地大窗，景觀翠綠舒服，光猛開揚。

呈長形的客廳設有落地大窗，景觀翠綠舒服，光猛開揚。

特色戶向來吸引眼球。位於何文田亞皆老街180號的雅麗居，由兩座物業組成，樓齡27年，坐擁小學34名校網，是市區少有提供多種不同呎數複式單位的物業，當中不連天台的複式單位共有16個，實用面積由約1,1001,800方呎不等。今次介紹的放盤單位為2座高層E室，實用面積1,830 方呎，建築面積2,322方呎，屬四房兩套房間隔，叫價3,900萬元連雙車位，實用呎價$21,311元。

單位景觀非常廣闊開揚，其中一邊望向天光道運動場及馬頭圍一帶全景。 單位設有一個大露台，飽覽開揚市景。 廚房間隔細長，但算闊落，下廚空間充足。 主人房間隔四正闊落，設對角大窗，景觀開揚，採光度十足。 雅麗居2座高層E室的室內樓梯。 主人房浴室空間充足，擺放免安裝式浴缸後也不覺侷促。

盤源少 市區罕有特色戶

放盤單位間隔偏長，但四正實用，廳大房大，實用率高。中原地產九龍豪宅又一村達之路分行營業董事林世華表示，以市區複式單位來說算吸引，因為售價連兩個車位，而目前雅麗居同類複式單位盤源僅兩個，另一放盤單位叫價3,850萬元連一個車位及租約，月租約58,000元，相對來說是次放盤單位較為吸引。雖然雅麗居樓齡不輕，兼屬市區冷門屋苑之一，但能夠在市區以呎價約21,000元入手，兼有兩個車位，對鍾情特色戶買家而言，具有一定吸引力。林世華補充，雅麗居成交一向不多，由20211月至今僅錄得4宗成交，當中包括去年9月錄得一座高層B室成交，實用面積同樣是1,830 方呎，成交價3,420萬元連一個車位，呎價約18,689元。

放盤單位資料

樓盤：雅麗居2座高層E

叫價：3,900萬元（連雙車位）

實用面積：1,830方呎

建築面積：2,322方呎

間隔：四房（兩套房）連工人套房

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查詢電話：6730 7397（中原地產 林先生）

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