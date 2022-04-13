有樓睇｜市場唯一放盤 藍灣半島頂層連天台 放空減壓一流（多圖）

小西灣藍灣半島向來以無敵海景見稱，單單是隔住大玻璃窗看海，已經夠晒吸引，但如果可以吹住涼風、曬住太陽、歎住啤酒看海，肯定更加「爽皮」！現時藍灣半島2座頂層F室放盤，是目前市場唯一一個頂層連天台的放盤單位，從內置樓梯走上天台，然後坐在太陽椅上讓身心同步放空，絕對是忙碌過後的一大享受。

業主惜貨 罕盤難求

中原地產藍灣半島分行經理冼子明表示，上述放盤單位屬屋苑中頂級優質的盤源，不單擁有全山全海景致，座向為正東南，裝修亦新淨企理，而且此類單位放盤量一向不多，業主們十分惜貨，稱得上是可遇不可求。現時單位叫1,368萬元，建築面積769方呎，實用面積482方呎，天台面積有510方呎，實用呎價為28,381元，屬市價水平；同類型單位成交記錄已是2020年3月，當時錄得兩宗成交，分別是2座H室及3座F室，成交價分別為969萬元及998萬元。不過，此兩宗成交已是兩年前錄得，兩個單位座向及景觀亦不及上述放盤單位優質，故難以一概而論。