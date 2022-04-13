有樓睇｜市場唯一放盤 藍灣半島頂層連天台 放空減壓一流（多圖）

業主惜貨 罕盤難求
中原地產藍灣半島分行經理冼子明表示，上述放盤單位屬屋苑中頂級優質的盤源，不單擁有全山全海景致，座向為正東南，裝修亦新淨企理，而且此類單位放盤量一向不多，業主們十分惜貨，稱得上是可遇不可求。現時單位叫1,368萬元，建築面積769方呎，實用面積482方呎，天台面積有510方呎，實用呎價為28,381元，屬市價水平；同類型單位成交記錄已是2020年3月，當時錄得兩宗成交，分別是2座H室及3座F室，成交價分別為969萬元及998萬元。不過，此兩宗成交已是兩年前錄得，兩個單位座向及景觀亦不及上述放盤單位優質，故難以一概而論。
放盤單位資料
物業名稱：藍灣半島
地址：小西灣道28號
發展商：中國光大、信置、新中地產、維德集團
樓齡：21年
放盤單位：2座高層F室
叫價：1,368萬元（參考市值租金25,000元）
實用面積：482方呎
建築面積：769方呎
間隔：兩房
VR睇樓：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E8%97%8D%E7%81%A3%E5%8D%8A%E5%B3%B6-2%E5%BA%A7_DJF793?theme=buy&fromagent=36514
查詢電話：6346 2888（中原地產 冼先生）