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2022-04-13 18:31:06

有樓睇｜市場唯一放盤 藍灣半島頂層連天台 放空減壓一流（多圖）

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藍灣半島罕有頂層連天台單位，盡覽山海景致，無論是獨自一人放空、家庭小聚會或是三五知己暢聚，都是一大享受。

藍灣半島罕有頂層連天台單位，盡覽山海景致，無論是獨自一人放空、家庭小聚會或是三五知己暢聚，都是一大享受。

小西灣藍灣半島向來以無敵海景見稱，單單是隔住大玻璃窗看海，已經夠晒吸引，但如果可以吹住涼風曬住太陽、歎住啤酒看海，肯定更加「爽皮」！現時藍灣半島2座頂層F室放盤，是目前市場唯一一個頂層連天台的放盤單位，從內置樓梯走上天台，然後坐在太陽椅上讓身心同步放空，絕對是忙碌過後的一大享受。

長方形大廳四四正正，一進屋即被窗外全山海景吸引。 主人房設有對角大窗，光猛開揚之餘，窗外美景一覽無遺。 經內置樓梯走上天台，隨時隨地享受屬於自己的戶外空間。 廚房呈長方形設計，下廚空間亦算充足。 浴室間隔闊落，裝修企理。 藍灣半島設有大型室外泳池等多項住客設施，配套應有盡有。

業主惜貨 罕盤難求

中原地產藍灣半島分行經理冼子明表示，上述放盤單位屬屋苑中頂級優質的盤源，不單擁有全山全海景致，座向為正東南，裝修亦新淨企理，而且此類單位放盤量一向不多，業主們十分惜貨，稱得上是可遇不可求。現時單位叫1,368萬元，建築面積769方呎，實用面積482方呎，天台面積有510方呎，實用呎價為28,381元，屬市價水平；同類型單位成交記錄已是20203月，當時錄得兩宗成交，分別是2H室及3F室，成交價分別為969萬元及998萬元。不過，此兩宗成交已是兩年前錄得，兩個單位座向及景觀亦不及上述放盤單位優質，故難以一概而論。

放盤單位資料

物業名稱：藍灣半島

地址：小西灣道28

發展商：中國光大、信置、新中地產、維德集團

樓齡：21

放盤單位：2座高層F

叫價：1,368萬元（參考市值租金25,000元）

實用面積：482方呎

建築面積：769方呎

間隔：兩房

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查詢電話：6346 2888（中原地產 冼先生）

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