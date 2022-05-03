有樓睇｜愉景灣日系木質開放戶 自帶恬靜療癒氣場（多圖）

大廳以原木為設計主調，令居家感覺更強烈，而白色、米色和啡色的素色家品和家具，顏色配搭柔和統一，整體感覺整齊舒適。

一向多外國人居住的愉景灣，近年因疫情影響，外國住客減少，取而代之是本地住客增多，無論是買賣或是租賃，吸引不同類型本地住客「進駐」。今日介紹的愉景灣放盤單位，業主是香港人，但是裝修設計格局頗有外國居家feel，恬靜療癒的日系木質裝潢和布置，加上愉景灣本身自帶外國風情的環境和氛圍，讓人每天回家都有身處外地的放鬆感覺！

放盤單位為愉景灣16期意堤6座中層D室，實用面積412方呎，採開放式間隔，新裝修僅一年多，全屋以白色和淺木色為主調，運用木紋地板及各種不同深淺度的木質傢俱，來營造日系家居的簡約恬靜氣息，令整個單位洋溢一份溫馨暖意。雖說單位屬開放式設計，但業主特意訂製一間木造玻璃房，木製地台上放有雙人床，床下是可擺放大量物品的收納地台，半身的玻璃趟門設計，既可穿透整個大廳，增加視覺上的空間感，趟門亦極具日式格調，兼能節約空間，設計相當體貼周到。此外，單位座向東北方，景觀主要望海景、山景及開揚低密度樓景，置身家中或望向窗外，都予人滿滿的外國氣息。

擁新淨靚裝 叫價合理

上述單位現時叫價745萬，平均呎價18,082元，中原地產愉景灣及離島區愉景廣場分行首席分區營業董事何素麗表示，單位叫價屬市價水平，目前同類單位放盤量只有約3個，叫價由698至780萬元不等，當中叫價最平單位位處低層兼無裝修，故上述單位叫價相當合理，具一定吸引力。

第16期意堤屬愉景灣較新之期數，由3座16層高住宅大樓組成，入伙僅3年，住宅入口設於攀山電梯，只需約1分鐘便能到達愉景北商場、的士站、巴士站及香港愉景灣酒店，出入和日常生活配套方便。