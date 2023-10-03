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地產
2023-10-03 18:50:00

有樓睇｜日出康城領都 明亮套四房海景戶｜多圖

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單位以白色和淺啡色為主調，設計簡約討好。

單位以白色和淺啡色為主調，設計簡約討好。

將軍澳日出康城是新樓供應主力地區之一，單位選擇種類多，其中入伙已13年的2A領都，新近有一伙望海四房開揚戶放盤，內附新淨典雅的裝修，屬廳大房大戶型，亦因面向將軍澳南一帶，享有無遮擋海景之餘，單位採光度亦非常高，居住環境相當清幽舒服。

一半市景及一半海景的景致，開揚吸引。 長方形大廳外接露台，一室明亮通爽。 全屋裝修新淨，可助新買家節省不少裝修費及修葺時間，買入後可快速入住。 以白色為主調的主人套房，配以藍天白雲景致，居住環境十分舒適。 單位為四房連套房間隔，其中一個浴室裝修華麗典雅。 單位有兩間睡房擁有開揚海景。 單位附有不少訂製大傢俬，新淨實用。 單位設有四房，其中一間用作愛貓們的吃喝玩樂天地。 房間間隔四正見使。 玄關是收納的理想地方，單位設有一列置頂大櫃及鞋櫃，十分實用。 廚房裝修及配套企理，下廚空間亦足。 單位附有露台，通風兼陽光充沛，最適合栽種小型陽台植物。 浴室面積不細小，可擺放「大眼仔」洗衣機。 單位平面圖。 將軍澳日出康城2期A領都已入伙13年。

望將南市景海景 一室明亮

上述推介放盤為日出康城2A領都1(右翼)高層A室，實用面積964方呎，採四房連套房間隔，叫價1,500萬元，平均實用呎價15,560元。單位座向西南，面向將南一帶市景和海景，景觀開揚吸睛，而且單位實用率高，大廳外接露台，間隔四正實用，整體裝修保養亦得宜。由於單位採光度極高，加上以白色裝修及選用淺色傢具為主，在天朗氣清的日子，無遮擋的景觀格外吸睛，一室明亮舒服。

放盤單位資料

物業名稱：日出康城
地址：將軍澳康城路1
發展商：南豐、港鐵、新鴻基、會德豐、長實
樓齡：13
放盤單位：2A領都1(右翼)高層A (物業編號：SZF769)
叫價：1,500萬元 (參考市值租金約2.6萬至2.7萬元)
實用面積：964方呎 / @15,560
建築面積：1,286方呎 / @11,664
間隔：四房 (1套房)
VR睇樓：https://bit.ly/3ZCbsW6
查詢電話：6999 1548 (中原地產 許小姐)

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