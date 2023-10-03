有樓睇｜日出康城領都 明亮套四房海景戶｜多圖

將軍澳日出康城是新樓供應主力地區之一，單位選擇種類多，其中入伙已13年的2期A領都，新近有一伙望海四房開揚戶放盤，內附新淨典雅的裝修，屬廳大房大戶型，亦因面向將軍澳南一帶，享有無遮擋海景之餘，單位採光度亦非常高，居住環境相當清幽舒服。

望將南市景海景 一室明亮

上述推介放盤為日出康城2期A領都1座(右翼)高層A室，實用面積964方呎，採四房連套房間隔，叫價1,500萬元，平均實用呎價15,560元。單位座向西南，面向將南一帶市景和海景，景觀開揚吸睛，而且單位實用率高，大廳外接露台，間隔四正實用，整體裝修保養亦得宜。由於單位採光度極高，加上以白色裝修及選用淺色傢具為主，在天朗氣清的日子，無遮擋的景觀格外吸睛，一室明亮舒服。