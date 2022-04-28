有樓睇｜日系木質宅 利奧坊‧凱岸一人精緻「窩」居（多圖）

獨自生活的最大好處當然是自由，有甚麼比自由更可貴？而且一個人住的空間可以很flexible，每個間隔角落都是自己話事！入伙僅2年的利奧坊‧凱岸主打細單位，現時有一個實用面積198方呎一人開放式單位放盤，業主花心思在單位內增設木質地台，營造溫潤的日系家居氛圍，精緻而實用，將蝸居變身成「窩」居！
日式榻榻米升降桌 靈活精緻
放盤單位為利奧坊‧凱岸2座低層D室，實用面積198方呎，叫價475萬元，平均呎價23,989元。單位原則為開放式設計，小巧但尚算實用，業主一手買入單位後打算放租，並花心思加建地台，大大增加收納空間，而且地台中央設有一張日式榻榻米升降桌，不需要時可收起，設計精緻、靈活兼實用。此外，睡床也是特別訂造，採單人碌架上格床及工作書枱設計，書枱與地台之間特別留有距離和空間，可讓使用者的雙腳能夠著地而不需屈膝盤坐，設計充滿巧思，十分貼心周到。至於廚房和浴室則為原裝設計，但用料不俗兼且新淨。
比市價平2至3% 仍有少許議幅
中原地產奧運站帝峰皇殿第一分行經理鍾家豪表示，目前利奧坊‧凱岸同類型放盤單位約有45個，一般叫價介乎400尾至600萬元不等，上述單位叫價475萬元，屬市場平算，比市價平約2至3%，加上裝修新淨又有設計，吸引力相對較高。他又透露，業主一手買入價為479萬元，買入後一直放租，由於想套現，故仍有少許議價空間；單位現已交吉，租金回報約有2.7厘。
放盤單位資料
物業名稱：利奧坊‧凱岸
地址：大角咀嘉善街18號
發展商：恒地
樓齡：2年
放盤單位：2座低層D室
叫價：475萬元（參考市值租金11,500元）
實用面積：198方呎
間隔：開放式
VR睇樓：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E5%88%A9%E5%A5%A7%E5%9D%8A%E2%80%A7%E5%87%B1%E5%B2%B8-2%E5%BA%A7_UAZ738?theme=buy’
查詢電話：9370 9430（中原地產 鍾先生）