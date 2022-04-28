有樓睇｜日系木質宅 利奧坊‧凱岸一人精緻「窩」居（多圖）

獨自生活的最大好處當然是自由，有甚麼比自由更可貴？而且一個人住的空間可以很flexible，每個間隔角落都是自己話事！入伙僅2年的利奧坊‧凱岸主打細單位，現時有一個實用面積198方呎一人開放式單位放盤，業主花心思在單位內增設木質地台，營造溫潤的日系家居氛圍，精緻而實用，將蝸居變身成「窩」居！

日式榻榻米升降桌 靈活精緻 放盤單位為利奧坊‧凱岸2座低層D室，實用面積198方呎，叫價475萬元，平均呎價23,989元。單位原則為開放式設計，小巧但尚算實用，業主一手買入單位後打算放租，並花心思加建地台，大大增加收納空間，而且地台中央設有一張日式榻榻米升降桌，不需要時可收起，設計精緻、靈活兼實用。此外，睡床也是特別訂造，採單人碌架上格床及工作書枱設計，書枱與地台之間特別留有距離和空間，可讓使用者的雙腳能夠著地而不需屈膝盤坐，設計充滿巧思，十分貼心周到。至於廚房和浴室則為原裝設計，但用料不俗兼且新淨。