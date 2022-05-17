有樓睇｜智能家居吸年輕上車客 蝶翠峰5期一房實用靚裝叫價485萬（多圖）

蝶翠峰屬元朗低水屋苑之一，加上屋苑採用智能化管理及家居設備，故不乏年輕上車客入市。蝶翠峰共分5期，其中5期名為尚悅‧嶺，樓齡只有兩年，單位實用面積由174至381方呎，其中一房單位佔5期全盤約50%。新近有一個高層一房單位放盤，業主為年輕夫婦客，為增加單位收納空間，特別花心思增設置頂儲物櫃連高身餐桌組合，讓小單位變身實用精緻小「窩」居！
入住僅年多 擁新淨心思靚裝
蝶翠峰共由18座物業組成，提供2,178個單位，實用面積介乎174至815方呎，入伙日期由2001年9月至2020年5月。放盤單位為5期尚悅‧嶺2座高層G室，實用面積257呎，一房連開放式廚房間隔，叫價485萬元，平均呎價18,872元。由於單位入伙只有兩年，業主居住亦僅一年多，故內部裝修仍然非常新淨；加上業主肯花金錢和心思「整靚間屋」，新買家入手後幾近即買即住。
由於單位原裝間隔沒有太多收納空間，業主特別找裝修公司設計了一組置頂儲物櫃連高身餐桌組合，增加收納空間之餘，高身餐桌用途亦廣泛，可作用餐及工作台使用，而雲石紋理的材質，為大廳增添幾分時尚簡約氣息。景觀方面，雖然主要望樓景，但因位處高層，景觀開揚舒適。
叫價算低水 智能設施吸客
利嘉閣地產Grand Yoho分行A組高級客戶董事譚詠雯表示，目前尚悅‧嶺同類放盤單位約有40多個，叫價一般在500萬元或以上水平，故上述放盤單位叫價算是低水。屋苑近日亦成交了一個1座高層G室，實用面積同樣是257方呎，成交價448萬元，呎價17,432元，但該單位只有原裝發展商裝修。譚詠雯又稱，上述放盤單位裝修比現時市場上同類盤源優質，業主可謂用盡單位內每一吋空間，加上屋苑採用智能化管理及家居設施，對年輕客人具有一定吸引力，買家亦是這類客人佔多。另外，從屋苑步行約1分鐘便有超市及便利店，屋苑亦有專車往來港鐵元朗站，日常生活配套和交通都便提利。
放盤單位資料
物業名稱：蝶翠峰5期尚悅‧嶺
地址：元朗大棠路99A號
發展商：恒地、新世界
樓齡：2年
放盤單位：2座高層G室
叫價：485萬元
實用面積：257方呎
間隔：一房
物業相關資訊：www.ricacorp.com/ricadata/ptest.aspx?type=2&code=BEPPWPPEBW
查詢電話：9333 4708（利嘉閣地產 譚小姐）