有樓睇｜智能家居吸年輕上車客 蝶翠峰5期一房實用靚裝叫價485萬（多圖）

大廳放有特別訂製的置頂儲物櫃連高身餐桌組合，大大增加單位的實用性，美觀又實用。

蝶翠峰屬元朗低水屋苑之一，加上屋苑採用智能化管理及家居設備，故不乏年輕上車客入市。蝶翠峰共分5期，其中5期名為尚悅‧嶺，樓齡只有兩年，單位實用面積由174至381方呎，其中一房單位佔5期全盤約50%。新近有一個高層一房單位放盤，業主為年輕夫婦客，為增加單位收納空間，特別花心思增設置頂儲物櫃連高身餐桌組合，讓小單位變身實用精緻小「窩」居！

入住僅年多 擁新淨心思靚裝

蝶翠峰共由18座物業組成，提供2,178個單位，實用面積介乎174至815方呎，入伙日期由2001年9月至2020年5月。放盤單位為5期尚悅‧嶺2座高層G室，實用面積257呎，一房連開放式廚房間隔，叫價485萬元，平均呎價18,872元。由於單位入伙只有兩年，業主居住亦僅一年多，故內部裝修仍然非常新淨；加上業主肯花金錢和心思「整靚間屋」，新買家入手後幾近即買即住。

由於單位原裝間隔沒有太多收納空間，業主特別找裝修公司設計了一組置頂儲物櫃連高身餐桌組合，增加收納空間之餘，高身餐桌用途亦廣泛，可作用餐及工作台使用，而雲石紋理的材質，為大廳增添幾分時尚簡約氣息。景觀方面，雖然主要望樓景，但因位處高層，景觀開揚舒適。