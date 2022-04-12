有樓睇｜曾為示範單位 現崇山極高層靚裝即買即住（多圖）

靚裝修、極高層、座向好、四正實用、景觀開揚，達到這5個靚盤標準的單位，價錢相對較高實屬正常，如能即買即住，就更加perfect！位於黃大仙的現崇山由8座物業組成，其中6B座極高層B室現正放盤，單位實用面積946方呎，建築面積1,225方呎，叫價2,100萬元，實用呎價22,198元。此盤叫價較同類單位之平均實呎約19,000元至20,000元略高，原因正是上述所講的5大靚盤標準+即買即住先決條件。