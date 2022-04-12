有樓睇｜曾為示範單位 現崇山極高層靚裝即買即住（多圖）

靚裝修、極高層、座向好、四正實用、景觀開揚，達到這5個靚盤標準的單位，價錢相對較高實屬正常，如能即買即住，就更加perfect！位於黃大仙的現崇山由8座物業組成，其中6B座極高層B室現正放盤，單位實用面積946方呎，建築面積1,225方呎，叫價2,100萬元，實用呎價22,198元。此盤叫價較同類單位之平均實呎約19,000元至20,000元略高，原因正是上述所講的5大靚盤標準+即買即住先決條件。
裝修用料靚 間隔四正
中原地產中九龍現崇山分行高級分行經理冼子軒表示，當年現崇山開賣時，上址單位曾經作示範單位用途，故單位內部裝修和用料相對較優質，而且四正實用，屬廳大房大間隔；加上位處極高層，座向東南方，望全新蒲崗景致，更可有少許煙花景，整體來說屬屋苑的優質之選。4月份現崇山暫錄得兩宗成交，其中一宗為5B座高層D室，面積523方呎，成交價999萬元；另一宗成交為2座中層C室，面積764方呎，以1,498萬元易手。
放盤單位資料
物業名稱：現崇山
地址：黃大仙睦鄰街8號
發展商：嘉里建設
樓齡：10年
放盤單位：6B座極高層B室
叫價：2,100萬元（參考市值租金33,000元至36,000元）
實用面積：946方呎
建築面積：1,225方呎
間隔：三房（一套房）
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查詢電話：6845 8872（中原地產 冼先生）