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地產
2022-05-22 18:33:37

有樓睇｜有型實用仲好方便 灣仔惠民樓工業風開放戶 叫租2萬（多圖）

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單位採開放式設計，間隔上分有廚房、大廳和睡房3個生活區域，每個區域以裝潢或家具作出分隔，視覺上有開放戶的寬敞，同時又有獨立的分隔空間，設計極具巧思。

單位採開放式設計，間隔上分有廚房、大廳和睡房3個生活區域，每個區域以裝潢或家具作出分隔，視覺上有開放戶的寬敞，同時又有獨立的分隔空間，設計極具巧思。

工業風的精髓在於展現空間本身的面貌，整體予人粗獷、不修飾的神秘感覺，屬於型格和年輕的裝修風格；若用在家居設計上，傳統的工業風裝潢未必人人接受，但只要在空間規劃上著手，加入多元化的建材，配合工業風的家具單品和擺設，就能展現精緻的輕工業風設計感，實用性高之餘，更能展現居住者的獨特品味。

大廳貼有一幅昔日紐約大都會的黑白風景璧紙，呈現摩登與復古並重的氛圍。 一扇大大的半圓形窗戶，為單位帶來充足的光線，同時突破一成不變的窗戶設計，精緻又實用。 開放式廚房空間闊落，放有一個大型中島櫃，實用性高。 雖然單位以樓景為主，但光猛舒適，睡房空間設計簡約實用。 浴室牆身以黑色紙皮石設計，配上復古金屬燈具，設計極具個性。 浴室牆身選用黑色紙皮石，地板則鋪上黑白菱形地磚，有型得來又容易清潔。 單位附設面積約110方呎小平台，平台上放有收納屋，增加收納空間。

輕工業風設計 型格與實用並重

今次介紹的放租單位為灣仔單幢樓惠民樓高層B室，實用面積463方呎，另附一個面積約110方呎的平台，業主將單位改為開放式間隔及重新裝修，改頭換面變成一個輕工業風的型格品味家居。雖然單位採開放式設計，但間隔上大致分有3個生活區域：廚房、大廳和睡房，每個區域都有裝潢或家具作一些分隔，在視覺上既有開放戶的寬敞，同時又有獨立整齊的分隔空間，裝潢和設計上頗有心思。

或許惠民樓樓齡略高、有54年樓齡，但舊樓的好處是實用率高，單位實用率高逾八成半，打通成開放式間隔後，空間更顯闊落，非常見使好用；而且單位的窗戶特別改裝成半圓形設計，獨特之餘採用度亦高，加上全幢物業合共只有25個單位，日常出入的人流不多，對追求品味裝修及喜愛寧靜的客人，相信會有一定吸引力。

近日減租3 新叫租價屬合理市價

世紀21Q動力港島豪宅半山分行聯席董事徐倍青表示，上址單位業主早於兩個月前放租，最初叫租23,000元，期間有不少客人參觀及問價，但23,000元租金在同區有不少選擇，故一直未獲承租。徐倍青續稱，業主近日降價至月租20,00元，平均呎租約43.2元，屬合理市價水平，相信吸引力會大增，加上裝修靚及新淨，更附有小平台自用，預料很快成功放租。此外，惠民樓交通便利，距離港鐵灣仔站只有約4分鐘步程，附近的餐廳食肆及民生配套亦齊全，各方面都十分方便。

放租單位資料：

物業名稱：惠民樓

地址：灣仔皇后大道東133133A

樓齡：54

放盤單位：高層B

叫租：20,000

實用面積：463方呎，另有約110方呎平台

建築面積：538方呎

間隔：開放式

查詢電話：9255 3303（世紀21Q動力港島豪宅半山分行 徐小姐）

 

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