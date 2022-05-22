有樓睇｜有型實用仲好方便 灣仔惠民樓工業風開放戶 叫租2萬（多圖）

單位採開放式設計，間隔上分有廚房、大廳和睡房3個生活區域，每個區域以裝潢或家具作出分隔，視覺上有開放戶的寬敞，同時又有獨立的分隔空間，設計極具巧思。

工業風的精髓在於展現空間本身的面貌，整體予人粗獷、不修飾的神秘感覺，屬於型格和年輕的裝修風格；若用在家居設計上，傳統的工業風裝潢未必人人接受，但只要在空間規劃上著手，加入多元化的建材，配合工業風的家具單品和擺設，就能展現精緻的輕工業風設計感，實用性高之餘，更能展現居住者的獨特品味。

輕工業風設計 型格與實用並重

今次介紹的放租單位為灣仔單幢樓惠民樓高層B室，實用面積463方呎，另附一個面積約110方呎的平台，業主將單位改為開放式間隔及重新裝修，改頭換面變成一個輕工業風的型格品味家居。雖然單位採開放式設計，但間隔上大致分有3個生活區域：廚房、大廳和睡房，每個區域都有裝潢或家具作一些分隔，在視覺上既有開放戶的寬敞，同時又有獨立整齊的分隔空間，裝潢和設計上頗有心思。

或許惠民樓樓齡略高、有54年樓齡，但舊樓的好處是實用率高，單位實用率高逾八成半，打通成開放式間隔後，空間更顯闊落，非常見使好用；而且單位的窗戶特別改裝成半圓形設計，獨特之餘採用度亦高，加上全幢物業合共只有25個單位，日常出入的人流不多，對追求品味裝修及喜愛寧靜的客人，相信會有一定吸引力。