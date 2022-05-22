有樓睇｜有型實用仲好方便 灣仔惠民樓工業風開放戶 叫租2萬（多圖）

工業風的精髓在於展現空間本身的面貌，整體予人粗獷、不修飾的神秘感覺，屬於型格和年輕的裝修風格；若用在家居設計上，傳統的工業風裝潢未必人人接受，但只要在空間規劃上著手，加入多元化的建材，配合工業風的家具單品和擺設，就能展現精緻的輕工業風設計感，實用性高之餘，更能展現居住者的獨特品味。
輕工業風設計 型格與實用並重
今次介紹的放租單位為灣仔單幢樓惠民樓高層B室，實用面積463方呎，另附一個面積約110方呎的平台，業主將單位改為開放式間隔及重新裝修，改頭換面變成一個輕工業風的型格品味家居。雖然單位採開放式設計，但間隔上大致分有3個生活區域：廚房、大廳和睡房，每個區域都有裝潢或家具作一些分隔，在視覺上既有開放戶的寬敞，同時又有獨立整齊的分隔空間，裝潢和設計上頗有心思。
或許惠民樓樓齡略高、有54年樓齡，但舊樓的好處是實用率高，單位實用率高逾八成半，打通成開放式間隔後，空間更顯闊落，非常見使好用；而且單位的窗戶特別改裝成半圓形設計，獨特之餘採用度亦高，加上全幢物業合共只有25個單位，日常出入的人流不多，對追求品味裝修及喜愛寧靜的客人，相信會有一定吸引力。
近日減租3千 新叫租價屬合理市價
世紀21Q動力港島豪宅半山分行聯席董事徐倍青表示，上址單位業主早於兩個月前放租，最初叫租23,000元，期間有不少客人參觀及問價，但23,000元租金在同區有不少選擇，故一直未獲承租。徐倍青續稱，業主近日降價至月租20,00元，平均呎租約43.2元，屬合理市價水平，相信吸引力會大增，加上裝修靚及新淨，更附有小平台自用，預料很快成功放租。此外，惠民樓交通便利，距離港鐵灣仔站只有約4分鐘步程，附近的餐廳食肆及民生配套亦齊全，各方面都十分方便。
放租單位資料：
物業名稱：惠民樓
地址：灣仔皇后大道東133至133A號
樓齡：54年
放盤單位：高層B室
叫租：20,000元
實用面積：463方呎，另有約110方呎平台
建築面積：538方呎
間隔：開放式
查詢電話：9255 3303（世紀21Q動力港島豪宅半山分行 徐小姐）