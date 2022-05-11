有樓睇｜柏蔚山靚裝三房山景特色戶 歡迎議價（多圖）

米色為主調的客廳，設計簡單不花巧，空間亦寬敞舒適，能讓居住者在回家後身心都能好好放鬆。

香港樓價高企，買家想同業主議價亦屬正常，希望減得幾多得幾多，但不是每個業主都歡迎議價。今次介紹的放盤單位位於北角柏蔚山，入伙只有3年多，屬半新盤物業，現時一個三房則王特色戶放盤，擁新淨品味靚裝，望開揚山景及市景，叫價屬市價但歡迎議價，對買家而言，加分！

特色戶盤源少 叫價屬市價

位處半山的北角柏蔚山，由3座住宅大樓組成，屋苑賣點除了整體配套完善及交通方便外，因物業地理位置較高，不少單位都擁布開揚山景及北角市景。推介的放盤單位為2座中層A室，實用面積1,271方呎，叫價5,000萬元，平均呎價39,339元。單位屬於特色戶，間隔三房雙套房，其中主人套房設有書房和衣帽間，廳大房大，實用性高，間隔相當好用見使，而客廳和廚房均設有露台，是屋苑則王之一。單位座向西北方，望開揚翠綠山景及北角市景，景觀和環境都清靜舒服。

中原地產北角半山柏傲山分行分區營業經理楊振星表示，業主入住單位只有3年，整體裝修仍然十分新淨企理，而當時買入價約4,550萬元，是次以5,000萬元放盤，叫價屬市價，而且有議價空間，議幅約有3至5%。楊振星又稱，現時同類單位放盤量約有6至7個，平均叫價介乎38,000元至42,000元不等。

柏蔚山距離港鐵北角站約有10分鐘步程，出入尚算方便，並鄰近港運城和健威坊等屋苑商場，有齊超市、食肆及各式民生商舖，日常交通及生活配套均便利。