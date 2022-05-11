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2022-05-11 19:30:08

有樓睇｜柏蔚山靚裝三房山景特色戶 歡迎議價（多圖）

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米色為主調的客廳，設計簡單不花巧，空間亦寬敞舒適，能讓居住者在回家後身心都能好好放鬆。

米色為主調的客廳，設計簡單不花巧，空間亦寬敞舒適，能讓居住者在回家後身心都能好好放鬆。

香港樓價高企，買家想同業主議價亦屬正常，希望減得幾多得幾多，但不是每個業主都歡迎議價。今次介紹的放盤單位位於北角柏蔚山，入伙只有3年多，屬半新盤物業，現時一個三房則王特色戶放盤，擁新淨品味靚裝，望開揚山景及市景，叫價屬市價但歡迎議價，對買家而言，加分！

單位望開揚翠綠山景及北角市景。 飯廳空間寬敞舒適。 單位主人套房面積大，設有書房和衣帽間，其中書房面積闊落開揚。 略呈L形狀的廚房，設有一系列廚櫃及各式下廚家電，並外接小露台，方便作晾衫之用。 玄關是回家後第一眼的舒適印象，單位的玄關有足夠空間擺放單車等較大型物品，旁邊亦設有收納櫃及吊櫃，在回家時就能做好收納。 小朋友睡房設有大型訂製衣櫃，景觀翠綠開揚，環境清靜舒適。 睡房設有特大窗戶，綠油油景致盡入眼簾。 浴室採浴缸設計，新淨整潔。

特色戶盤源少 叫價屬市價

位處半山的北角柏蔚山，由3座住宅大樓組成，屋苑賣點除了整體配套完善及交通方便外，因物業地理位置較高，不少單位都擁布開揚山景及北角市景。推介的放盤單位為2座中層A室，實用面積1,271方呎，叫價5,000萬元，平均呎價39,339元。單位屬於特色戶，間隔三房雙套房，其中主人套房設有書房和衣帽間，廳大房大，實用性高，間隔相當好用見使，而客廳和廚房均設有露台，是屋苑則王之一。單位座向西北方，望開揚翠綠山景及北角市景，景觀和環境都清靜舒服。

中原地產北角半山柏傲山分行分區營業經理楊振星表示，業主入住單位只有3年，整體裝修仍然十分新淨企理，而當時買入價約4,550萬元，是次以5,000萬元放盤，叫價屬市價，而且有議價空間，議幅約有35%。楊振星又稱，現時同類單位放盤量約有67個，平均叫價介乎38,000元至42,000元不等。

柏蔚山距離港鐵北角站約有10分鐘步程，出入尚算方便，並鄰近港運城和健威坊等屋苑商場，有齊超市、食肆及各式民生商舖，日常交通及生活配套均便利。

放盤單位資料

物業名稱：柏蔚山

地址：北角繼園街1

發展商：新世界

樓齡：3年半

放盤單位：2座中層A

叫價：5,000萬元（參考市值租金80,000元）

實用面積：1,271方呎

間隔：三房（2套房）

VR睇樓：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E6%9F%8F%E8%94%9A%E5%B1%B1-2%E5%BA%A7_DQV917?theme=buy&fromagent=25144

查詢電話：9700 5225（中原地產 楊先生）

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