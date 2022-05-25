有樓睇｜極實用方便 德福花園頂層戶640萬平售（多圖）

鐵路沿線屋苑向來有價有市，尤其是港鐵站上蓋物業，更集交通和購物方便於一身，即使有些屋苑樓齡稍大，也無損其吸引力。位於九龍灣港鐵站上蓋的德福花園，是區內老牌藍籌屋苑，雖然已屆42年，但整體實力夠撐，而且間隔相當實用，一直不乏用家捧場。

同類中叫價最平 德福花園共有21座，提供4,991個單位，實用面積介乎304至1,095方呎，其中頂層單位需要步行一層樓梯才到達，故此類單位價錢會較平。現時屋苑B座頂層9室放盤，建築面積571方呎，實用面積513方呎，兩房間隔，叫價640萬元，折合呎價12,476元。利嘉閣地產淘大二行資深客戶董事曾潤南表示，上述單位在同類頂樓單位中叫價屬最平，其次最平叫價為690萬元，加上單位裝修企理，不用花大額裝修費，屬廳大房大格局，景觀方面亦非常開揚，座向為廳東房北，整體質素不俗。他又稱，現時德福花園約有140個放盤，由最平625萬至800萬元不等，而屋苑整體樓價近年亦有少許下調約6%。

廳房大兼多窗 放盤單位整體裝修企理實用，大廳呈呂字形設計，是七、八十年代流行的大廳圖則，可能有些人會覺得這種大廳間隔較難擺放傢俬，但此單位沒有這個問題，因為大廳面積夠闊落，客廳和飯廳擺放大型傢俬後，仍有足夠空間使用，沒有壓迫感，每邊更各有一個窗戶，形成對流窗，光猛兼十分通爽。至於睡房，兩間房都各有兩扇窗，是舊式屋苑才會有的設計，間隔亦方正闊大，好使好用。

購物超方便 鄰近淘大有 Donki 德福花園的日常生活配套極之齊全方便，除了屋苑平台及連接的德福商場一和二期商場，設有不少商舖外，附近還有淘大商場及MegaBox，其中淘大商場更有九龍區最大間的Donki分店，選擇非常多元化。此外，屋苑附近亦有多個公眾文娛康樂設施，如牛頭角道體育館、安德道遊樂場、佐敦谷游泳池及九龍灣體育館等，各種休憩消閒及運動設備俱全。