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地產
2022-05-25 18:50:09

有樓睇｜極實用方便 德福花園頂層戶640萬平售（多圖）

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呂字形大廳間隔闊大實用，光線更十分充裕，感覺良好舒服。

呂字形大廳間隔闊大實用，光線更十分充裕，感覺良好舒服。

鐵路沿線屋苑向來有價有市，尤其是港鐵站上蓋物業，更集交通和購物方便於一身，即使有些屋苑樓齡稍大，也無損其吸引力。位於九龍灣港鐵站上蓋的德福花園，是區內老牌藍籌屋苑，雖然已屆42年，但整體實力夠撐，而且間隔相當實用，一直不乏用家捧場。

客廳放上梳化電視櫃後，兩者之間仍有一定距離，可見間隔有多闊落。 飯廳面積四正見使。 大廳呈呂字形設計，間隔分明。 睡房四四正正，設有兩個窗戶，光猛通爽。 單位裝修新淨美觀，不用大翻新已可入住。 浴室非「黑廁」，還有足夠空間擺放洗衣機。 望開揚市景和樓景，還有部分山景，景觀不俗。

同類中叫價最平

德福花園共有21座，提供4,991個單位，實用面積介乎3041,095方呎，其中頂層單位需要步行一層樓梯才到達，故此類單位價錢會較平。現時屋苑B座頂層9室放盤，建築面積571方呎，實用面積513方呎，兩房間隔，叫價640萬元，折合呎價12,476元。利嘉閣地產淘大二行資深客戶董事曾潤南表示，上述單位在同類頂樓單位中叫價屬最平，其次最平叫價為690萬元，加上單位裝修企理，不用花大額裝修費，屬廳大房大格局，景觀方面亦非常開揚，座向為廳東房北，整體質素不俗。他又稱，現時德福花園約有140個放盤，由最平625萬至800萬元不等，而屋苑整體樓價近年亦有少許下調約6%

廳房大兼多窗

放盤單位整體裝修企理實用，大廳呈呂字形設計，是七、八十年代流行的大廳圖則，可能有些人會覺得這種大廳間隔較難擺放傢俬，但此單位沒有這個問題，因為大廳面積夠闊落，客廳和飯廳擺放大型傢俬後，仍有足夠空間使用，沒有壓迫感，每邊更各有一個窗戶，形成對流窗，光猛兼十分通爽。至於睡房，兩間房都各有兩扇窗，是舊式屋苑才會有的設計，間隔亦方正闊大，好使好用。

購物超方便 鄰近淘大有Donki

德福花園的日常生活配套極之齊全方便，除了屋苑平台及連接的德福商場一和二期商場，設有不少商舖外，附近還有淘大商場及MegaBox，其中淘大商場更有九龍區最大間的Donki分店，選擇非常多元化。此外，屋苑附近亦有多個公眾文娛康樂設施，如牛頭角道體育館、安德道遊樂場、佐敦谷游泳池及九龍灣體育館等，各種休憩消閒及運動設備俱全。

放盤單位資料

物業名稱：德福花園

地址：九龍灣偉業街33

發展商：合和、恒隆、港鐵

樓齡：42

放盤單位：B座頂層9

叫價：640萬元

實用面積：513方呎

建築面積：571方呎

間隔：兩房

查詢電話：9765 9190（利嘉閣地產 曾先生）

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