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地產
2023-06-01 18:45:00

有樓睇｜歌賦嶺品味靚裝洋房 連花園及天台 叫價1880萬

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客廳外接花園，米色的裝潢設計，與綠油油的花園，帶來暖心柔和的視覺效果。

客廳外接花園，米色的裝潢設計，與綠油油的花園，帶來暖心柔和的視覺效果。

隨著古洞北及粉嶺北新發展區逐步落實，該兩區一帶將來的發展潛力愈趨擴大。位於粉嶺古洞南的洋房屋苑歌賦嶺，由253座獨立及半獨立洋房組成，入伙至今有10年，現時屋苑有一個單號屋洋房放盤，樓高3層，地下設有私人花園及3樓為天台，全屋附有品味靚裝修，加上特高樓底，居住環境和空間均舒適優越。

歌賦嶺由253座獨立及半獨立洋房組成，樓齡有10年。 全屋裝修新淨簡約，空間亦非常充裕。 花園布置具心思，是放空的好地方。 大廳空間闊落，大門位處客飯廳之間，業主特意在大門兩旁放置半身鞋櫃作分隔，實用得來間隔更顯分明。 飯廳面積不算太大，但光猛舒服。 主人套房面積寬敞，可三邊下床。 主人套房浴室以雲石及金銀色瓷磚鋪砌，低調華麗。 二樓睡房層的走廊通道。 其中一間睡房略呈長方形，間隔亦實用易擺位。 睡房窗戶大，光線充足。 寬敞的廚房，配套齊全。 明廁浴室裝修企理，保養得宜。 單位天台空間闊大，放有不少植物點綴。 天台裝修企理。 屋苑設有大型戶外泳池等會所設施。

樓底高 全屋米色裝潢 空間感足

上述放盤洋房為歌賦嶺單號屋，3層高的洋房實用面積共1,315方呎，間隔為套三房，現叫價1,880萬元，平均呎價14,296元。單位地下為客飯廳、廚房及花園，花園設有涼亭及兩旁設有花槽，閒時可在花園裡放空或栽種植物，感覺非常寫意。單位的2樓是三間睡房，其中主人套房外接露台，景觀以內園為主。每個房間的間隔都頗闊落四正，加上樓底高，空間感十分充裕舒適，加上全屋以米色為主調，保養新淨，配合簡約自然的布置，塑造出安靜優雅的的居家風貌。

放盤單位資料

物業名稱：歌賦嶺
地址：粉嶺古洞南粉錦公路338
發展商：中國海外
樓齡：10
放盤單位：洋房單號屋
叫價：1,880萬元 (參考市值租金約3.5萬至3.8萬元)
實用面積：1,315方呎 / @14,296
建築面積：2,032方呎 / @9,251
間隔：三房 (1套房)
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查詢電話：6298 5470 (中原地產 徐先生)

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