有樓睇｜海堤灣畔極高層海景兩房 市價820萬放售（多圖）

鐵路盤向來深得用家歡迎，如擁有海景景致就更加吸引。位於港鐵東涌站上蓋的海堤灣畔，不單交通方便，屋苑不少單位都享有海景，而今次介紹的是區內盤源少有的兩房海景戶，單位位置屬極高層，裝修非常新淨企理，叫價屬合理市價水平。

東涌海景兩房首選 港鐵東涌站私人屋苑中，如東堤灣畔、藍天海岸及映灣園的海景單位，面積均逾千方呎，對於想要海景細單位的買家，海堤灣畔是首選。海堤灣畔由4座住宅大樓組成，當中有部分為實用面積500多方呎的兩房單位，是交通方便兼享靚海景的細單位好選擇。推薦的放盤單位為海堤灣畔2座高層E室，實用面積516方呎，間隔為兩房，叫價820萬元，平均實用呎價15,891元；單位同時亦放租，每月租金叫價15,500元，呎租價30元。