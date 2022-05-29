有樓睇｜海堤灣畔極高層海景兩房 市價820萬放售（多圖）

鐵路盤向來深得用家歡迎，如擁有海景景致就更加吸引。位於港鐵東涌站上蓋的海堤灣畔，不單交通方便，屋苑不少單位都享有海景，而今次介紹的是區內盤源少有的兩房海景戶，單位位置屬極高層，裝修非常新淨企理，叫價屬合理市價水平。
東涌海景兩房首選
港鐵東涌站私人屋苑中，如東堤灣畔、藍天海岸及映灣園的海景單位，面積均逾千方呎，對於想要海景細單位的買家，海堤灣畔是首選。海堤灣畔由4座住宅大樓組成，當中有部分為實用面積500多方呎的兩房單位，是交通方便兼享靚海景的細單位好選擇。推薦的放盤單位為海堤灣畔2座高層E室，實用面積516方呎，間隔為兩房，叫價820萬元，平均實用呎價15,891元；單位同時亦放租，每月租金叫價15,500元，呎租價30元。
間隔實用分明 享東南山海景
海堤灣畔單位的特點是間隔分明，實用度高，擁有超大玻璃窗戶，採光極高；上述放盤單位更位於極高層，並座向東南，景觀望無遮擋海景、山景和遠樓景，景致相當吸引，而裝修亦新淨企理。中原地產東涌藍天海岸第二分行高級分行經理王文彬表示，現時海堤灣畔同類單位放盤量約只有5個，普遍叫價800萬元以上，而上述單位屬於極高層，相對而言，叫價稱得上是「抵」，業主亦有少許議價空間。他又稱，海堤灣畔在5月初錄得1座極高層F室成交，實用面積521方呎，作價810萬元，反映上述單位叫價屬合理市價水平。
放盤單位資料
物業名稱：海堤灣畔
地址：東涌海濱路8號
發展商：太古、恒地、恒隆、港鐵、新世界、新鴻基
樓齡：20年
放盤單位：2座高層E室
叫價：820萬元
叫租：15,500元
實用面積：516方呎
建築面積：689方呎
間隔：兩房
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