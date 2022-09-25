熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 MIAMI QUAY 英女王逝世 猴痘 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
地產
2022-09-25 18:59:13

有樓睇｜環宇海灣兩房移民盤叫價670萬 全苑最平 平過事故單位

分享：
大廳外接露台，內部裝修新淨企理。

大廳外接露台，內部裝修新淨企理。

受加息影響，令二手樓減價潮持續及擴大，其中荃灣西大型屋苑環宇海灣，有業主因為趕移民，多次將手上的兩房單位減價放售，成為現時全屋苑叫價最平的放盤。

單位大廳和兩個睡房景觀大致相同，同樣望山景和遠樓景，而前方的地盤現正興建小學校舍，代理稱落成後對單位景觀影響不大。 飯廳位置設有日式地台，提供大量收納空間。 主人房面積頗大，設有地台，景觀望翠綠開揚山景。 另一個睡房同樣設有日式榻榻米和地台，景觀與大廳相同，望山景為主。 廚房間隔不算四正，但闊落光猛。 客廳外接露台，方便晾曬衣物。 除露台外，單位亦附有一個小小的工作平台。 浴室裝修企理。 環宇海灣由7座住宅大廈組成，於2014年入伙，屬港鐵及長實合作發展之屋苑。(資料圖片)

向南望山景遠樓景

放盤單位為環宇海灣7座低層E室，實用面積498方呎，採兩房間隔，新近叫價670萬元，平均實用呎價13,454元。單位座向南方，景觀主要望山景和遠樓景，景致開揚清靜。裝修方面，整體尚算新淨，新買家入手後不用花費太多來進行大翻新，節省不少裝修費。單位大廳間隔分明，客廳外接露台，飯廳則設有一個日式榻榻米，鋪有日式草墊和木桌，旁邊則設有置頂儲物櫃，而地台亦可收納大量物品，設計相當實用。

有景有裝修 低水筍盤

中原地產如心廣場分行代理陳秀紅表示，上述放盤早前叫價700萬元，當時已經是全屋苑最平放盤，鑑於近日本港銀行加息，業主即降減至670萬元放售，而同類放盤如8座低層B室，現時叫價要810萬元；還有另一個同座數及同呎數的高層E室，屬於事故單位，放盤價也要758萬元，可見上述單位價錢相當低水吸引。她又稱，單位除了價錢筍，裝修亦算不俗，而且景觀開揚，「雖然單位客廳前方正在興建小學校舍，但因為校舍樓層不高，故不會影響單位的景觀，日後視野仍然開揚。」

放盤單位資料

物業名稱：環宇海灣

地址：荃灣西永順街48

發展商：港鐵、長實

樓齡：8

放盤單位：7座低層E室（物業編號：CYE930

叫價：670萬元

實用面積：498方呎 / @13,454

間隔：兩房

VR睇樓：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E7%92%B0%E5%AE%87%E6%B5%B7%E7%81%A3-7%E5%BA%A7_CYE930?theme=buy

查詢電話：9243 6660（中原地產 陳小姐）

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受