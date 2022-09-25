有樓睇｜環宇海灣兩房移民盤叫價670萬 全苑最平 平過事故單位

放盤單位為環宇海灣7座低層E室，實用面積498方呎，採兩房間隔，新近叫價670萬元，平均實用呎價13,454元。單位座向南方，景觀主要望山景和遠樓景，景致開揚清靜。裝修方面，整體尚算新淨，新買家入手後不用花費太多來進行大翻新，節省不少裝修費。單位大廳間隔分明，客廳外接露台，飯廳則設有一個日式榻榻米，鋪有日式草墊和木桌，旁邊則設有置頂儲物櫃，而地台亦可收納大量物品，設計相當實用。

有景有裝修 低水筍盤

中原地產如心廣場分行代理陳秀紅表示，上述放盤早前叫價700萬元，當時已經是全屋苑最平放盤，鑑於近日本港銀行加息，業主即降減至670萬元放售，而同類放盤如8座低層B室，現時叫價要810萬元；還有另一個同座數及同呎數的高層E室，屬於事故單位，放盤價也要758萬元，可見上述單位價錢相當低水吸引。她又稱，單位除了價錢筍，裝修亦算不俗，而且景觀開揚，「雖然單位客廳前方正在興建小學校舍，但因為校舍樓層不高，故不會影響單位的景觀，日後視野仍然開揚。」