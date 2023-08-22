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地產
2023-08-22 18:45:00

有樓睇｜紅山半島叫價最平兩房 享寧靜如畫山海景｜多圖

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紅山半島位共分4期，合共有256座，提供分層單位及洋房，共涉494伙。(資料圖片)

紅山半島位共分4期，合共有256座，提供分層單位及洋房，共涉494伙。(資料圖片)

紅山半島是港島南區傳統大型低密度豪宅屋苑，於90年代初落成，因屋苑臨海而建，故大部分單位景觀非海則山，加上位置自成一角，私隱度高，一直吸引不少名人及藝人進駐。紅山半島提供分層住宅及洋房，現時屋苑有一伙兩房單位放盤，屬屋苑叫價最平的兩房戶，而且享有全海景及連綿翠綠山景，景觀相當殺食！

大廳外接露台，盡覽平靜如鏡的海景及山景。 大廳空間寬敞。 睡房可享寧靜海景。 單位設有不少儲物櫃，相當實用。 單位採光度極高。 廚房旁設有不少儲物櫃，收納空間充裕。 廚房面積十分闊落。 單位有不少窗戶，室內光線充裕。 單位附有部分大型傢電。 廚房為開放式設計。 單位平面圖。

低層向東 裝修企理

4期發展的紅山半島，單位實用面積由9465,353方呎不等，是次介紹的屬分層單位，為42座低層B室，建築面積1,401方呎，實用面積1,013方呎，屬兩房間隔，叫價2,350萬元，平均實用呎價23,198元，代理指叫價屬兩房單位中最平。單位座向東面，享有無遮擋全海景及翠綠山景，平靜如鏡的海、山與天的景致，非常優美吸引，視野寧靜舒服。裝修方面，整體簡潔企理，實用度亦高，廳、房和廚房面積均闊落見使。此外，屋苑設有大型住客會所，各式設備齊全。

放盤單位資料

物業名稱：紅山半島
地址：大潭白筆山道18
發展商：信置、華懋、丹楓控股
樓齡：33
放盤單位：42座低層B (物業編號：BH69786643)
叫價：2,350萬元
實用面積：1,013方呎 / @23,198
建築面積：1,401方呎 / @16,774
間隔：兩房 (1套房)
單位相關資料：https://bit.ly/45hqKBp
查詢電話：9860 6018 (利嘉閣地產 劉先生)

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