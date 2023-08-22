有樓睇｜紅山半島叫價最平兩房 享寧靜如畫山海景｜多圖

紅山半島是港島南區傳統大型低密度豪宅屋苑，於90年代初落成，因屋苑臨海而建，故大部分單位景觀非海則山，加上位置自成一角，私隱度高，一直吸引不少名人及藝人進駐。紅山半島提供分層住宅及洋房，現時屋苑有一伙兩房單位放盤，屬屋苑叫價最平的兩房戶，而且享有全海景及連綿翠綠山景，景觀相當殺食！

低層向東 裝修企理

分4期發展的紅山半島，單位實用面積由946至5,353方呎不等，是次介紹的屬分層單位，為4期2座低層B室，建築面積1,401方呎，實用面積1,013方呎，屬兩房間隔，叫價2,350萬元，平均實用呎價23,198元，代理指叫價屬兩房單位中最平。單位座向東面，享有無遮擋全海景及翠綠山景，平靜如鏡的海、山與天的景致，非常優美吸引，視野寧靜舒服。裝修方面，整體簡潔企理，實用度亦高，廳、房和廚房面積均闊落見使。此外，屋苑設有大型住客會所，各式設備齊全。