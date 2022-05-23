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地產
2022-05-23 19:29:44

有樓睇｜純白溫柔美學 西半山翠海別墅全海景戶罕放（勁多相）

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巨大的主人套房設計簡約實用，溫柔而樸實。

巨大的主人套房設計簡約實用，溫柔而樸實。

位於西半山薄扶林摩星嶺道尾段的翠海別墅，是區內老牌豪宅屋苑之一，同時是罕有放盤的屋苑，原因是屋苑只有2座，採一梯兩伙設計，合共單位僅79個，實用率更達八成半，而且全部享有180度無敵海景，令業主們相當惜放。現時翠海別墅B座中層56號放盤，單位內部裝潢可用溫柔來形容，以純白色為主調，配以各種大型白色或木色傢俬，沒有過多或繁複的裝飾擺設，展現簡約而不造作的生活質感。

溫暖的日光從主人套房的窗外輕輕灑落，展現空間的和諧之美。 主人套房的浴室備有浴缸和企缸，設計舒適實用。 陽光映照在白色沙發和木質茶几上，感覺和諧溫暖。 飯廳擺放了8人餐桌後，四周空間仍然闊落。 其中一個睡房改為娛樂廳及書房用途，一系列入牆櫃和書櫃相當實用美觀。 單位最大賣點之一是180度無敵海景。 廚房面積和設備，媲美餐廳廚房。 望著開揚翠綠的山景下廚，感覺份外療癒。 單位景觀非常吸引，站在露台上欣賞海天一色美景，即時有放鬆減壓效果。 3個睡房中面積最細的一個房間，望翠綠山巒。 客廁裝潢簡單整齊。 翠海別墅樓齡已有55年，早年曾進行外牆翻新工程，外觀感覺新淨。

罕有放盤 市價水平

翠海別墅單位實用面積劃一為1,707方，採三房間隔，而介紹的放盤單位現時叫價4,500萬元，平均實用呎價26,362元，屬市價水平。中原地產西半山列堤頓道第二分行高級資深分區營業經理盧宏基表示，翠海別墅放盤量及成交量一向不多，目前放盤量只有約2個，對上一次成交記錄是202112月中，成交單位是B1558號，當時以4,180萬元易手，實用呎價24,487元。

放盤單位資料

物業名稱：翠海別墅

地址：薄扶林摩星嶺道56-58

樓齡：55

放盤單位：B座中層56

叫價：4,500萬元（參考市值租金70,000元）

實用面積：1,707方呎

建築面積：2,008方呎

間隔：三房（1套房）

VR睇樓：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E7%BF%A0%E6%B5%B7%E5%88%A5%E5%A2%85-B%E5%BA%A7_LAD709?theme=buy&fromagent=24738

查詢電話：9528 3577（中原地產 盧先生）

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