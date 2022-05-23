有樓睇｜純白溫柔美學 西半山翠海別墅全海景戶罕放（勁多相）

位於西半山薄扶林摩星嶺道尾段的翠海別墅，是區內老牌豪宅屋苑之一，同時是罕有放盤的屋苑，原因是屋苑只有2座，採一梯兩伙設計，合共單位僅79個，實用率更達八成半，而且全部享有180度無敵海景，令業主們相當惜放。現時翠海別墅B座中層56號放盤，單位內部裝潢可用溫柔來形容，以純白色為主調，配以各種大型白色或木色傢俬，沒有過多或繁複的裝飾擺設，展現簡約而不造作的生活質感。