有樓睇｜翻新後品質升級 49年美城花園大廈極罕維園景四房大單位（多圖）

新樓實用度普遍不及舊樓高，但仍有不少人選擇購買新樓，貪其新之餘，新樓配套設施較齊全，方便度和吸引力相對較高。至於舊樓，好處真的就只有實用率高嗎？以下介紹的銅鑼灣美城花園大廈，樓齡達49年，但物業大約在4年前進行過大翻新，外形新淨美觀，而最大特色是此盤最大呎數單位的盤源極少，如果是正面對著維多利亞公園的單位，就更加罕有，現時這類單位僅有約兩個放盤。

廳大房大 明亮光猛 放盤單位為美城花園大廈低層H室，實用面積1,227方呎，叫價2,380萬元，平均呎價19,396元。單位屬四房套戶間隔，是傳統舊樓的廳大房大格局，間隔十分實正見使，擺放各種傢俱後，活動空間仍然充裕。雖然單位位處低層，但因單位正面對向維多利亞公園，被翠綠開揚的維園環抱，景觀吸引兼光線非常充足，感覺明亮舒適。此外，裝修亦新淨清雅，不需大肆翻新，便可快速入住。