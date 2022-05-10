熱門搜尋:
特首選舉 奇異博士2 消費券 姜濤 封區檢測 疫情 康復紀錄二維碼 烏克蘭局勢 樓價
返回
地產
2022-05-10 19:03:52

有樓睇｜翻新後品質升級 49年美城花園大廈極罕維園景四房大單位（多圖）

分享：
主人套房外望維多利亞公園，視野開揚吸引；當陽光灑進來時，感覺舒服自在。

主人套房外望維多利亞公園，視野開揚吸引；當陽光灑進來時，感覺舒服自在。

新樓實用度普遍不及舊樓高，但仍有不少人選擇購買新樓，貪其新之餘，新樓配套設施較齊全，方便度和吸引力相對較高。至於舊樓，好處真的就只有實用率高嗎？以下介紹的銅鑼灣美城花園大廈，樓齡達49年，但物業大約在4年前進行過大翻新，外形新淨美觀，而最大特色是此盤最大呎數單位的盤源極少，如果是正面對著維多利亞公園的單位，就更加罕有，現時這類單位僅有約兩個放盤。

單位客廳闊大四正，擺放大型梳化等大件傢俬後，空間仍然充足。 飯廳放有五人餐桌椅，旁邊亦擺放了大型半腰木櫃，感覺仍然闊落。 小朋友睡房有足夠空間擺放滑梯，即時變身小型遊樂埸。 其中一個睡房作書房用途，多窗及窗大的設計，採光度極高；而放上真皮單人梳化後，也不覺侷促。 另一間睡房亦四正實用。 廚房面積相當寬敞，廚櫃及傢電都新淨整潔。 浴室裝修新淨美觀，設有窗戶，非「黑廁」。

廳大房大 明亮光猛

放盤單位為美城花園大廈低層H室，實用面積1,227方呎，叫價2,380萬元，平均呎價19,396元。單位屬四房套戶間隔，是傳統舊樓的廳大房大格局，間隔十分實正見使，擺放各種傢俱後，活動空間仍然充裕。雖然單位位處低層，但因單位正面對向維多利亞公園，被翠綠開揚的維園環抱，景觀吸引兼光線非常充足，感覺明亮舒適。此外，裝修亦新淨清雅，不需大肆翻新，便可快速入住。

盤源極少 業主惜貨

中原地產北角半山柏傲山分行分區營業經理楊振星表示，美城花園大廈全盤有197伙，實用面積4401,227方呎不等，每層只有一個1,227方呎大單位，盤源極少，而業主亦十分惜貨，現時同類放盤量只有約兩個。他又稱，最近一次錄得1,227方呎大單位成交是在去年，成交單位為遺產物業，位於7樓，作價2,280萬元，平均呎價18,582元。值得一提是，美城花園大廈交通相當便利，鄰近港鐵天后站，距離銅鑼灣核心地段亦不遠，日常出入、娛樂及各種生活配套都十分方便。

放盤單位資料

物業名稱：美城花園大廈

地址：銅鑼灣興發街6274

樓齡：49

放盤單位：低層H

叫價：2,380萬元（參考市值租金45,000元）

實用面積：1,227方呎

建築面積：1,650方呎

間隔：四房（1套房）

VR睇樓：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E7%BE%8E%E5%9F%8E%E8%8A%B1%E5%9C%92%E5%A4%A7%E5%BB%88_DLS161?theme=buy&fromagent=25144

查詢電話：9700 5225（中原地產 楊先生）

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受