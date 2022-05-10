有樓睇｜翻新後品質升級 49年美城花園大廈極罕維園景四房大單位（多圖）

新樓實用度普遍不及舊樓高，但仍有不少人選擇購買新樓，貪其新之餘，新樓配套設施較齊全，方便度和吸引力相對較高。至於舊樓，好處真的就只有實用率高嗎？以下介紹的銅鑼灣美城花園大廈，樓齡達49年，但物業大約在4年前進行過大翻新，外形新淨美觀，而最大特色是此盤最大呎數單位的盤源極少，如果是正面對著維多利亞公園的單位，就更加罕有，現時這類單位僅有約兩個放盤。
廳大房大 明亮光猛
放盤單位為美城花園大廈低層H室，實用面積1,227方呎，叫價2,380萬元，平均呎價19,396元。單位屬四房套戶間隔，是傳統舊樓的廳大房大格局，間隔十分實正見使，擺放各種傢俱後，活動空間仍然充裕。雖然單位位處低層，但因單位正面對向維多利亞公園，被翠綠開揚的維園環抱，景觀吸引兼光線非常充足，感覺明亮舒適。此外，裝修亦新淨清雅，不需大肆翻新，便可快速入住。
盤源極少 業主惜貨
中原地產北角半山柏傲山分行分區營業經理楊振星表示，美城花園大廈全盤有197伙，實用面積440至1,227方呎不等，每層只有一個1,227方呎大單位，盤源極少，而業主亦十分惜貨，現時同類放盤量只有約兩個。他又稱，最近一次錄得1,227方呎大單位成交是在去年，成交單位為遺產物業，位於7樓，作價2,280萬元，平均呎價18,582元。值得一提是，美城花園大廈交通相當便利，鄰近港鐵天后站，距離銅鑼灣核心地段亦不遠，日常出入、娛樂及各種生活配套都十分方便。
放盤單位資料
物業名稱：美城花園大廈
地址：銅鑼灣興發街62至74號
樓齡：49年
放盤單位：低層H室
叫價：2,380萬元（參考市值租金45,000元）
實用面積：1,227方呎
建築面積：1,650方呎
間隔：四房（1套房）
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查詢電話：9700 5225（中原地產 楊先生）