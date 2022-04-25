有樓睇｜背山又面海 傲翔灣畔極罕相連特色戶放盤（多圖）

獨立分隔出來的飯廳，一系列溫潤的木質傢俱，為一家人營造日常好時光，而外接的露台外是一片翠綠山巒景致，清新陽光與空氣源源不絕送進屋內。

特色戶一般泛指複式、打通相連單位、連花園、天台或平台的單位，而位於堅尼地城的傲翔灣畔，是區有罕有提供相連單位的住宅物業，目前放盤的相連單位更只有一個。放盤相連單位為高層A及B室，實用面積由兩個分別524方呎及1,059方呎打通而成，合共實用面積為1,583方呎。單位原則為兩房一廁及四房兩廁連工人房間隔，打通後變成五房三廁連工人房戶型，現時連車位叫價4,600萬元，平均實用呎價約29,059元。

景觀殺食 裝修自然溫暖

此相連單位最大特點是景觀和裝修，單位屬典型背山面海格局，A室座東向南，B室則座南向北，整體景觀開揚吸引，而且十分清靜，加上內部裝修簇新，業主運用大量不同色調的原木為主要裝修用料，配合各式木製傢俬，營造自然溫暖的舒適氛圍。

利嘉閣地產西半山干德道分行客戶主任李沚柔表示，傲翔灣畔為單幢物業，樓高26層，一梯4伙，全幢共有95個單位，實用面積由482至2,918方呎不等，部分為可打通的相連單位，屬區內罕有。她又稱，上述放盤單位質素佳，有靚裝、靚景及連車位，叫價屬市價水平，是現時物業唯一一個放盤的相連單位。另外，物業設有半露天泳池、桑拿浴室、健身室、多媒體娛樂室及室外有蓋兒童天地等設施，以單幢物業來說，設施可謂相當完善及多元化。