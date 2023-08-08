有樓睇｜舊樓大翻新 葵芳匯靚裝一房連天台特色戶 交通購物超方便

1974年入伙、位於下葵涌的葵芳匯，本為一幢平實低調、前稱龍騰大廈的單幢住宅物業，但項目於2020年經過裡裡外外大翻新後，現以「全新」姿態示人，外貌和內櫳猶如新樓一樣，令人難以想像其樓齡已接近49年。葵芳匯的賣點除了彷如新樓一樣之外，只需沿著旁邊的天橋，僅約5分鐘步程，即可抵達葵涌廣場、新世紀廣場及港鐵葵芳站，日常購物和交通均非常便利。

全屋簇新裝修 有議價空間

葵芳匯全盤共有89伙，連天台特色戶只有5伙，是次介紹的放盤單位為高層B室，實用面積301方呎，屬一房間隔，天台面積則約有176方呎，叫價660萬元，平均呎價21,926元。單位座向優質東南方，間隔小巧但四正實用，沒有窗台、露台及工作平台，並配備落地大玻璃窗，大大增加室內採光度；而最重要是單位內部裝修十分新淨，全為發展商裝修，整體簇新雅緻，可即買即入，節省不少裝修費。物業地理位置超級方便，樓下有不少食肆及商店，不一定要步行往葵芳站附近購買日常生活所需。另外，據代理表示，單位最新網上主要銀行估價約630萬元，現叫價660萬元亦屬合理水平，而業主亦提供議價空間，議幅料約有5%。