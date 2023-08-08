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2023-08-08 18:45:00

有樓睇｜舊樓大翻新 葵芳匯靚裝一房連天台特色戶 交通購物超方便

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大廳設落地玻璃窗，景觀以區內市景為主，整體裝修十分新淨雅緻。

大廳設落地玻璃窗，景觀以區內市景為主，整體裝修十分新淨雅緻。

1974年入伙、位於下葵涌的葵芳匯，本為一幢平實低調、前稱龍騰大廈的單幢住宅物業，但項目於2020年經過裡裡外外大翻新後，現以「全新」姿態示人，外貌和內櫳猶如新樓一樣，令人難以想像其樓齡已接近49年。葵芳匯的賣點除了彷如新樓一樣之外，只需沿著旁邊的天橋，僅約5分鐘步程，即可抵達葵涌廣場、新世紀廣場及港鐵葵芳站，日常購物和交通均非常便利。

位處舊樓林立的葵芳區，經過全面大翻新的葵芳匯，外型更顯搶眼。 位處舊樓林立的葵芳區，經過全面大翻新的葵芳匯，外型更顯搶眼。 單位為一房間隔，房間有兩邊大窗，雖以樓景為主，但光猛通爽。 廚房為全新發展商裝修和配套，用料質素不俗。 浴室為企缸明廁，裝修配套簇新齊全。 雖然單位面積不大，但仍能分有客廳和飯廳，間隔實用。

全屋簇新裝修 有議價空間

葵芳匯全盤共有89伙，連天台特色戶只有5伙，是次介紹的放盤單位為高層B室，實用面積301方呎，屬一房間隔，天台面積則約有176方呎，叫價660萬元，平均呎價21,926元。單位座向優質東南方，間隔小巧但四正實用，沒有窗台、露台及工作平台，並配備落地大玻璃窗，大大增加室內採光度；而最重要是單位內部裝修十分新淨，全為發展商裝修，整體簇新雅緻，可即買即入，節省不少裝修費。物業地理位置超級方便，樓下有不少食肆及商店，不一定要步行往葵芳站附近購買日常生活所需。另外，據代理表示，單位最新網上主要銀行估價約630萬元，現叫價660萬元亦屬合理水平，而業主亦提供議價空間，議幅料約有5%

放盤單位資料

物業名稱：葵芳匯
地址：葵涌興芳路208
樓齡：48
放盤單位：高層B (物業編號：FHG617)
叫價：660萬元 (參考市值租金15,500)
實用面積：301方呎 / @ 21,926
間隔：一房
VR睇樓：https://bit.ly/4404udQ
查詢電話：98237979 (中原地產 曾先生)

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