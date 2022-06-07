有樓睇｜荃景花園三房少有放盤 工業風型格玻璃屋廚房最吸睛（多圖）

荃灣荃景花園屬區內靜中帶旺屋苑，是間隔實用和環境清靜見稱，現時屋苑有一個三房單位放盤，裝修新淨之餘，輕工業風的裝潢十分型格，而內櫳最吸引眼球的是廚房以黑框和透明玻璃打造，獨特有型得來，更能提升大廳的視覺空間感，絕對是睇得又用得！
玻璃屋廚房 另類半開放設計
放盤單位為荃景花園2期12座中層D室，建築面積709方呎，實用面積577方呎，三房間隔，叫價820萬元，平均實用呎價14,211元。單位實用率頗高，有81%，間隔方正實用，座向東北望開揚山景和泳池景。單位內部裝修非常新淨，以輕工業風設計，並採用白色和木色為主調，當中最特別的是廚房，外牆改為黑框和透明玻璃設計，形成另類半開放廚房格局，型格得來又實用，拉大視覺上的穿透感和空間感。
叫價合理兼有靚裝
中原地產荃灣海之戀第一分行高級分行經理莫錦新表示，荃景花園的三房單位放盤量一向不多，成交價一般為800萬元，上述放盤叫價屬合理價水平，加上擁有型格靚裝，具有一定吸引力，而荃景花園6月暫未錄得成交。屋苑位置鄰近愉景新城，與港鐵荃灣站有一段距離，可步行往荃灣站，或乘小巴和巴士接駁；屋苑周邊有齊各種民生商店和各類食肆，而荃灣站四周亦有很多商店和食肆，日常生活所需均便利。
放盤單位資料
物業名稱：荃景花園
地址：荃灣荃景圍76號
發展商：新鴻基
樓齡：33年
放盤單位：2期12座中層D室
叫價：820萬元（參考市值租金約16,000元）
實用面積：577方呎
建築面積：709方呎
間隔：三房
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