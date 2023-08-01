有樓睇｜薈朗靚裝開放戶 一人自在小天地

2017年年底入伙的馬鞍山薈朗，由兩座住宅物業組成，主打開放式及一房戶型，屬區內樓齡較新的小型住宅屋苑，而且距離港鐵馬鞍山站僅6分鐘步程，周邊商店及食肆林立，日常交通和購物均便利。由於屋苑提供的戶型較為菂薂，較適合一人獨享或二人家庭，現時有一伙低層開放戶放盤，全屋附有簇新靚裝，只需簡單添置傢俬，便可快速入住，享受自在的me time時光！

木色系裝潢簡約耐看 推介的放盤單位為薈朗2座低層A01室，實用面積有229方呎，叫價418萬元，平均呎價18,253元。單位整體裝修新淨雅緻，全屋以木色為主調，屬簡約、耐看又不易退潮流的裝潢；大廳、房間和廚房為全開放式設計，睡床下設有地台，旁邊則有一組置頂儲物櫃，提供不少收納空間，實用性大為提高。此外，單位附設露台，即使位處低層，室內光線仍十分充沛，一室光猛開揚。