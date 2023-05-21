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地產
2023-05-21 10:00:00

有樓睇｜西半山單幢樓心思靚裝一房 代理：近港大 不愁租客

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長方形大廳，間隔頗為闊落實用，裝修亦精緻。

長方形大廳，間隔頗為闊落實用，裝修亦精緻。

距離港鐵香港大學站僅兩分鐘步程的西半山單幢物業俊威閣，全幢只有48伙，單位面積全部低於300方呎，主打兩房戶型。現時物業有一個中層附有精緻靚裝修的改則一房單位放盤，據代理表示，全屋裝修新淨雅緻，既懂得善用空間，布置亦相當有情調，加上物業鄰近香港大學，預料不愁租客承租。

單位大廳呈長方形，以白色和米色為主調，配以油畫和深綠色植物點綴，營造出簡緻舒適的家居氛圍。 飯廳一端放有一張小型白色枱椅，配以圓形裝修鏡及掛畫，裝修和布置充滿小心思。 黑白色設計的廚房，外接小露台，並放有一組木餐桌椅，天花則掛上植物點綴，頗有度假情調。 小露台裝修布置精緻舒適。 小露台一隅。 單位原為兩房，現改為一房間隔。 西半山單幢物業俊威閣毗鄰港鐵香港大學站，日常交通方便。

全屋米白色主調 簡約精緻

上述放盤單位位於俊威閣中層，實用面積286方呎，原則兩房，現改為一房一廳間隔，叫價588萬元，平均實用呎價20,559元。單位最大賣點是擁有精緻亮麗裝修，全屋以白色和米色為主調，附有各式小巧雅緻的傢俬，並配以精緻吊燈、掛畫和深綠色植物等點綴，而廚房亦設有小露台，放有一組小型木餐枱椅，頗有度假情調。

此外，單位景觀以山景和市景為主，景致亦算開揚舒服。據代理表示，此單位既有新淨靚裝，附有心思裝潢，間隔相當闊落實用，加上鄰近香港大學，若買入後放租，相信會不愁租客。

放盤單位資料

物業名稱：俊威閣
地址：西半山薄扶林道73
樓齡：25
放盤單位：中層 (物業編號：BY75329051)
叫價：588萬元
實用面積：286方呎 / @20,559
建築面積：451方呎 / @13,038
間隔：一房
VR睇樓：https://bit.ly/3Bsa3WO
查詢電話：6601 0554 (利嘉閣地產 王小姐)

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