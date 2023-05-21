有樓睇｜西半山單幢樓心思靚裝一房 代理：近港大 不愁租客

距離港鐵香港大學站僅兩分鐘步程的西半山單幢物業俊威閣，全幢只有48伙，單位面積全部低於300方呎，主打兩房戶型。現時物業有一個中層附有精緻靚裝修的改則一房單位放盤，據代理表示，全屋裝修新淨雅緻，既懂得善用空間，布置亦相當有情調，加上物業鄰近香港大學，預料不愁租客承租。

全屋米白色主調 簡約精緻

上述放盤單位位於俊威閣中層，實用面積286方呎，原則兩房，現改為一房一廳間隔，叫價588萬元，平均實用呎價20,559元。單位最大賣點是擁有精緻亮麗裝修，全屋以白色和米色為主調，附有各式小巧雅緻的傢俬，並配以精緻吊燈、掛畫和深綠色植物等點綴，而廚房亦設有小露台，放有一組小型木餐枱椅，頗有度假情調。

此外，單位景觀以山景和市景為主，景致亦算開揚舒服。據代理表示，此單位既有新淨靚裝，附有心思裝潢，間隔相當闊落實用，加上鄰近香港大學，若買入後放租，相信會不愁租客。