有樓睇｜西半山寶翠園高層兩房 擁優雅靚裝 望無敵海景｜多圖

毗鄰香港大學站的西半山豪宅屋苑寶翠園，既有西半山的清靜居住環境，同時享有西環及堅尼地城一帶的便利生活機能，加上屋苑自設商場及會所設施，不少單位更擁有開揚景觀或海景，各方面都讓人難以挑剔！
實用率近八成 空間感足
目前寶翠園一伙極高層全海景靚裝兩房戶放盤，單位為2期8座極高層D室，實用面積面積847方呎，採套兩房連儲物房間隔，叫價2,300萬元，平均實用呎價27,154元。單位座向西南，享恬靜優美海景，居住環境十分寧環，而且裝修頗新淨，簡潔雅緻的裝潢美觀實用，加上單位實用率有近八成，空間感足，間隔十分實用，就連儲物房面積亦闊落，可改作工人房用途。此外，單位裝修相當新淨，設計簡約雅緻，予人平和舒服的感覺。
放盤單位資料
物業名稱：寶翠園
地址：西半山薄扶林道89號
發展商：信德、新世界、新鴻基、廖創興
樓齡：21年
放盤單位：2期8座高層D室 (物業編號：LAI976)
叫價：2300萬元 (參考市值租金39,000元)
實用面積：847方呎 / @27,154元
建築面積：1,086方呎 / @21,178元
間隔：兩房 (1套房)及儲物房
VR睇樓：https://bit.ly/45qYT1r
查詢電話：61107616 (中原地產 胡先生)