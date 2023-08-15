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地產
2023-08-15 18:30:00

有樓睇｜西半山寶翠園高層兩房 擁優雅靚裝 望無敵海景｜多圖

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客廳和飯廳間隔分明，有不少活動空間。

客廳和飯廳間隔分明，有不少活動空間。

毗鄰香港大學站的西半山豪宅屋苑寶翠園，既有西半山的清靜居住環境，同時享有西環及堅尼地城一帶的便利生活機能，加上屋苑自設商場及會所設施，不少單位更擁有開揚景觀或海景，各方面都讓人難以挑剔！

兩間睡房均享無敵海景，視野遼闊吸引。 主人套房享開揚無遮擋海景，景致十分優美吸引。 大廳間隔不算四正，但空間足，容易擺位。 單位裝修新淨，用色簡約，予人平和舒服的感覺。 單位位於高層，全層均光猛開揚。 白色主調的浴室，光猛企理。 廚房設有U型流理台，下廚空間闊落。 儲物室面積算闊落，可改為工人房。 兩個浴室皆以白色為主調，加上光線充足，十分開揚。 寶翠園第8座單位平面圖。 西半山寶翠園毗鄰香港大學站，日常交通十分便利。(資料圖片)

實用率近八成 空間感足

目前寶翠園一伙極高層全海景靚裝兩房戶放盤，單位為28座極高層D室，實用面積面積847方呎，採套兩房連儲物房間隔，叫價2,300萬元，平均實用呎價27,154元。單位座向西南，享恬靜優美海景，居住環境十分寧環，而且裝修頗新淨，簡潔雅緻的裝潢美觀實用，加上單位實用率有近八成，空間感足，間隔十分實用，就連儲物房面積亦闊落，可改作工人房用途。此外，單位裝修相當新淨，設計簡約雅緻，予人平和舒服的感覺。

放盤單位資料

物業名稱：寶翠園
地址：西半山薄扶林道89
發展商：信德、新世界、新鴻基、廖創興
樓齡：21
放盤單位：28座高層D (物業編號：LAI976)
叫價：2300萬元 (參考市值租金39,000)
實用面積：847方呎 / @27,154
建築面積：1,086方呎 / @21,178
間隔：兩房 (1套房)及儲物房
VR睇樓：https://bit.ly/45qYT1r
查詢電話：61107616 (中原地產 胡先生)

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