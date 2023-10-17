熱門搜尋:
培正中學 劉詩昆 以巴衝突 天氣 比利時布魯塞爾槍擊案 玫瑰崗中學 施政報告2023 大閘蟹2023 煥然懿居第三座 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-10-17 18:35:00

有樓睇｜西半山逾1300呎套三房 高實用 屬11校網 行5分鐘到港鐵站

分享：
偌大的的客飯廳相當實用見使。

偌大的的客飯廳相當實用見使。

買樓自用，其中一個重要條件是單位間隔要夠實用，新樓實用度往往不及舊樓，而有超過八成實用率的單位，基本上只限於舊樓。位於西半山、屬合和旗下的寶威閣，由兩座住宅物業組成，主要提供近千呎至1,500多呎大單位，實用率達84%，是名副其實的廳大房大格局，加上屋苑鄰近港鐵西營盤站，只需步行約5分鐘便到達，居住空間、周邊環境、日常出入和生活配套都相當不俗，而屋苑更屬於11校網，是傳統名校集中地。

寬敞大廳十分舒適實用。 單位間隔分明，擺放大型傢俬後，活動空間仍充裕。 主人套房可三邊下床，空間非常充裕。 其他睡房面積也不細小，兼且光猛開揚。 廚房也闊落實用。 浴室有充足空間擺放洗衣機。 西半山單幢物業寶威閣，主打大單位，以則大實用見稱。

近八成半實用率 空間感足

寶威閣位於西半山柏道，該處一帶為傳統高尚住宅區，四周名校林立，包括聖士提反女子中學、英華女學校及嘉諾撒聖心學校等，是不少家長心儀的11校網。現時寶威閣B座低層2室放盤，單位實用面積有1,347方呎，間隔為套三房連工人房設計，叫價2,000萬元，平均實用呎價14,848元。單位實用率有84%，以現今新樓來說，屬寬敞實用格局，不單廳和房闊落，廚房和浴室亦空間十足，完全沒有狹窄感覺。景觀方面，雖然以樓景為主，但仍算開揚，室內採光度亦充裕。

放盤單位資料

物業名稱：寶威閣
地址：西半山柏道4
發展商：合和
樓齡：35
放盤單位：B座低層2 (物業編號：BW84391839)
叫價：2,000萬元
實用面積：1,347方呎 / @14,848
建築面積：1,588方呎 / @12,594
間隔：三房 (1套房、工人房)
VR睇樓：https://bit.ly/3Fo2uCg
查詢電話：9816 5682 (利嘉閣地產 劉小姐)

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受