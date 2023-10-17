有樓睇｜西半山逾1300呎套三房 高實用 屬11校網 行5分鐘到港鐵站

買樓自用，其中一個重要條件是單位間隔要夠實用，新樓實用度往往不及舊樓，而有超過八成實用率的單位，基本上只限於舊樓。位於西半山、屬合和旗下的寶威閣，由兩座住宅物業組成，主要提供近千呎至1,500多呎大單位，實用率達84%，是名副其實的廳大房大格局，加上屋苑鄰近港鐵西營盤站，只需步行約5分鐘便到達，居住空間、周邊環境、日常出入和生活配套都相當不俗，而屋苑更屬於11校網，是傳統名校集中地。

近八成半實用率 空間感足 寶威閣位於西半山柏道，該處一帶為傳統高尚住宅區，四周名校林立，包括聖士提反女子中學、英華女學校及嘉諾撒聖心學校等，是不少家長心儀的11校網。現時寶威閣B座低層2室放盤，單位實用面積有1,347方呎，間隔為套三房連工人房設計，叫價2,000萬元，平均實用呎價14,848元。單位實用率有84%，以現今新樓來說，屬寬敞實用格局，不單廳和房闊落，廚房和浴室亦空間十足，完全沒有狹窄感覺。景觀方面，雖然以樓景為主，但仍算開揚，室內採光度亦充裕。