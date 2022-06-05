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地產
2022-06-05 19:34:27

有樓睇｜西貢立德台洋房 變身北歐簡約日光家居（多圖）

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雖然屋苑有45年樓齡，但放盤的洋房外形簇新兼具設計感，外形相當吸睛。

雖然屋苑有45年樓齡，但放盤的洋房外形簇新兼具設計感，外形相當吸睛。

家，是放鬆減壓的地方，如果可以匯集陽光、空氣和山巒等大自然元素，再配合強調原始簡約的北歐風裝潢，就更能讓家散發舒適純淨的幸福感。西貢有不少洋房和獨立屋，其中位於西貢公路白沙灣的立德台，是一個依山而建、私隱度高的低密度洋房屋苑，放盤量一向不多，現時有一個擁有北歐簡約風靚裝的洋房放盤，單是外形、裝修格調、四周景致和氛圍，令人猶如置身外國度假勝地，身心每日都可與大自然親密交流！

大廳有一部分天花為透明玻璃，大量引入光線，令家居充滿了陽光和空氣的能量。 單位設計善用天然採光，讓居住空間增添幸福感。 主人套房外接平台花園，日間可盡情享受日光浴，晚上則可沉醉在夜空中。 主人套房空間闊落，運用大量淺色木質，與充沛採光營造的減壓氛圍，完美展現北歐風裝潢的簡約美感。 主人套房部分牆身改以玻璃設計，採光度大為增加，感覺十分舒服自在。 灰色紋理的浴室，配上白色和淺木色浴室家具，優雅又有品味。 浴室亦強調採光和通風效果，既可隔絕黴菌，在陽光映照下沐浴，更添自然情調。 飯廳適切的留白空間效果，簡潔俐落又摩登，是不易過時的設計。 露台以優質木條圍起，配上木地板和木製戶外傢具，單一但不單調，營造出滿滿的大自然氛圍。 其中一個睡房採地台設計，闊大的窗戶帶來充沛光線，也是工作或學習的理想房間。 單位大量運用淺色木材，簡約低調，更能凸顯家居的舒服度。 單位大量運用淺色木材，簡約低調，更能凸顯家居的舒服度。

連綿山景 實用度逾八成

立德台共由46座洋房經成，分有AE段，全數依山而建，其中A段和B段的洋房最接近白沙灣，外望白沙灣遊艇會，其他段落則以山景及海景為主，私隱度十分高。放盤單位位於立德台E段，實用面積1,481方呎，三房套間隔，另附一個面積約400方呎的平台花園，叫價3,900萬元，平均呎價26,333元；洋房景觀以山景為主，雖然沒有海景，但景致十分清幽寧靜，絕不遜色。間隔方面，立德台洋房的實用相當高，有逾八成實用率，四正闊大實用，加上推介的放盤單位擁有非常新淨又有品味的北歐風裝潢，在市場上更顯罕有。

採光度高 裝修超新淨

光，是一切美好的起源，尤其用在家居上。上述放盤單位在裝修上的另一大特色，是擁有自然充足的採光效果，無論是樓梯、大廳和房間，設計上盡量將陽光引入室內，大大增加空間的舒適度和自然氣息，也令幸福感覺大增。據悉，單位裝修只有23年，現時業主亦很少在此居住，故整體裝修非常簇新，新買家不用花太多裝修費，已可即時入住。

盤源少 擁靚裝更矜罕

中原地產九龍豪宅西貢分行高級分行經理劉國輝表示，立德台本身盤源不多，放盤量亦少，目前約只有6個放盤，而上述放盤單位的鄰近洋房E4座，去年11月時易手，實用面積同為1,481方呎，成交價2,968萬元，平均實呎為20,041元，惟內部裝修只屬普通水平。是次推介的放盤洋房，擁有高質素品味裝修，在市場上更為罕有。

放盤單位資料

物業名稱：立德台

地址：西貢公路1125

樓齡：45

放盤單位：E段

叫價：3,900萬元（參考市值租金50,00075,000元）

實用面積：1,481方呎

間隔：三房（1套房）

更多相關資料：https://hk.centanet.com/findproperty/detail/%E7%AB%8B%E5%BE%B7%E5%8F%B0_MSA662?theme=buy

查詢電話：9017 6956（中原地產 劉先生）

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