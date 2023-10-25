有樓睇｜跑馬地比雅道低密度住宅 超罕有放盤 實用率高近九成

跑馬地屬港島區傳統豪宅地段，當中位於比雅道一帶的物業，屬低密度住宅，向以環境清靜見稱，目前該處有一單幢物業的低層戶放盤出售，單位全屋附帶品味裝修，擁有極高樓底，實用率更達88%，現連車位一併出售，屬該處相當罕有的放盤。

全盤僅 6伙 單位

低密度單幢物業比雅道9至10號，全盤共只有6伙，現時放盤的單位位於低層，實用面積1,600方呎，間隔為套三房及連工人房，連車位叫價4,150萬元，平均實用呎價25,938元。雖然物業樓齡已有67年，但因位處地段優越，單位亦擁有近九成的超高實用率，加上特高樓底，屬市場罕有間隔，無論自用或保值都極具潛力。裝修方面，全屋附有新淨企理雅裝，廚房採開放式設計，令空間更顯闊落。此外，物業四周大多為低密度住宅，單位景觀亦以樓景和山景為主，視野相當清幽寧謐。