熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-10-25 18:00:00

有樓睇｜跑馬地比雅道低密度住宅 超罕有放盤 實用率高近九成

分享：
大廳設有90度闊落大窗，景觀翠綠開揚。

大廳設有90度闊落大窗，景觀翠綠開揚。

跑馬地屬港島區傳統豪宅地段，當中位於比雅道一帶的物業，屬低密度住宅，向以環境清靜見稱，目前該處有一單幢物業的低層戶放盤出售，單位全屋附帶品味裝修，擁有極高樓底，實用率更達88%，現連車位一併出售，屬該處相當罕有的放盤。

跑馬地低密度住宅比雅道9至10號，現有一伙低層單位罕有放盤。 偌大的客飯廳，樓底高，面向開揚樓景和山景，採光度高。 睡房間隔闊落四正，非常實用。 物業附近一帶環境清幽寧靜。 廚房採開放式設計，更顯大廳空間感。 浴室窗戶闊大，通爽光猛。

全盤僅6伙單位

低密度單幢物業比雅道910號，全盤共只有6伙，現時放盤的單位位於低層，實用面積1,600方呎，間隔為套三房及連工人房，連車位叫價4,150萬元，平均實用呎價25,938元。雖然物業樓齡已有67年，但因位處地段優越，單位亦擁有近九成的超高實用率，加上特高樓底，屬市場罕有間隔，無論自用或保值都極具潛力。裝修方面，全屋附有新淨企理雅裝，廚房採開放式設計，令空間更顯闊落。此外，物業四周大多為低密度住宅，單位景觀亦以樓景和山景為主，視野相當清幽寧謐。

放盤單位資料

物業名稱：比雅道910
地址：跑馬地比雅道910
樓齡：67
放盤單位：低層戶 (物業編號：BI65827121)
叫價：4,150萬元連車位
實用面積：1,600方呎 / @25,938
建築面積：1,800方呎 / @23,056
間隔：三房連套房及工人房
VR睇樓：https://bit.ly/46xLeGM
查詢電話：5966 3822 (利嘉閣地產 劉小姐)

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受