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地產
2022-10-24 19:10:04

有樓睇｜近港大 吸學生租客 南雄大廈改則一房戶 附揼本靚裝

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大廳結合開放式廚房連中島，配備三扇大窗，室內自然光充裕，居住環境舒適開揚。

大廳結合開放式廚房連中島，配備三扇大窗，室內自然光充裕，居住環境舒適開揚。

距離港鐵香港大學站僅1分鐘步程的南雄大廈，由兩座住宅大廈組成，樓齡已有48年。雖然物業「年近半百」，但因為交通十分方便，周邊生活配套完善，而且單位面積適合作合租房屋，或獨自一人承租自用，故一直吸引不少來港就讀港大的外地學生租客青睞，不乏租賃成交。

大廳開揚闊落，設有置頂大櫃，提供不少收納空間。 寬闊的開放式廚房，光猛通爽，設備亦十分齊全。 中島吧枱可作飯廳或小酒吧，也可作下廚流理台，用途廣泛實用。 睡房設有地台和大量儲物櫃，不用擔心收納空間不足。 浴室經過全面翻新或更換，新淨亦乾淨。

全屋經過大翻新 裝修不足3

現時南雄大廈放盤量只有4個，當中包括A座低層A6室，單位實用面積413方呎，原則兩房間隔，現改則為一房。由於單位本身實用率有79%，加上廚房採開放式設計，令整體空間更顯寬敞開揚。利嘉閣地產西半山寶翠園三行高級客戶經理鄧莉表示，單位全屋新裝只有23年，由牆身、地磚、水喉和廁所等，統統經過翻新及更換，花費約有數十萬元，看得到業主在用料和細節上花過心思設計，是現時放盤中裝修最靚的放盤；加上單位附有部分傢俱，幾近可即買即住，或即買即放租作長線投資用途。

放盤單位資料

物業名稱：南雄大廈

地址：堅尼地城卑路乍街55H

樓齡：48

放盤單位：A座低層A6室（物業編號：BM49580727

叫價：798萬元

實用面積：413方呎 / @19,322

建築面積：520方呎 / @15,346

間隔：一房

單位相關資料：https://www.ricacorp.com/zh-hk/property/detail/%E5%A0%85%E5%B0%BC%E5%9C%B0%E5%9F%8E-hma-%E5%8D%97%E9%9B%84%E5%A4%A7%E5%BB%88-a%E5%BA%A7-bm49580727-3-hk

查詢電話：9669 3045（利嘉閣地產 鄧小姐）

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