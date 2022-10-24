有樓睇｜近港大 吸學生租客 南雄大廈改則一房戶 附揼本靚裝

距離港鐵香港大學站僅1分鐘步程的南雄大廈，由兩座住宅大廈組成，樓齡已有48年。雖然物業「年近半百」，但因為交通十分方便，周邊生活配套完善，而且單位面積適合作合租房屋，或獨自一人承租自用，故一直吸引不少來港就讀港大的外地學生租客青睞，不乏租賃成交。

全屋經過大翻新 裝修不足 3 年

現時南雄大廈放盤量只有4個，當中包括A座低層A6室，單位實用面積413方呎，原則兩房間隔，現改則為一房。由於單位本身實用率有79%，加上廚房採開放式設計，令整體空間更顯寬敞開揚。利嘉閣地產西半山寶翠園三行高級客戶經理鄧莉表示，單位全屋新裝只有2至3年，由牆身、地磚、水喉和廁所等，統統經過翻新及更換，花費約有數十萬元，看得到業主在用料和細節上花過心思設計，是現時放盤中裝修最靚的放盤；加上單位附有部分傢俱，幾近可即買即住，或即買即放租作長線投資用途。