有樓睇｜近西貢市中心 五房連花園洋房 2800萬連雙車位放售

不少人嚮往郊區生活，但同時習慣了便利的生活模式，如能兩者兼備，就最perfect！距離西貢市中心只有約8分鐘步程的Greenwood Villa，由6座白色獨立屋組成，屬私穩度高的管理型低密度村屋住宅，內設屋苑泳池及休憩花園，日常交通和購買亦便利。屋苑向來放盤和成交不多，新近有一個面積逾2,000呎連花園單位放售，屬五房大戶，並連雙車位，十分適合想擁有清幽生活環境的大家庭居住。

全屋主打白色 配山海園林美景

Greenwood Villa位於大網仔，放盤洋房實用面積有2,100方呎，採五房雙套房、三廳及工人房間隔，地下則附設L型大花園，現連兩個車位以2,800萬放售，平均實用呎價13,333元。洋房座向東南方，景觀以屋苑泳池景、四周山林景色為主，亦可遠望少許海景，居住環境絕對開揚清靜。

單位大廳和睡房面積非常闊落，附有新淨簡約的裝修，全屋以白色為主調，配上四周的山海園林景致，予人置身外地度假的感覺。單位地下接連一個L型大花園，是呼朋喚友開派對及燒烤的最佳用途之一，加上單位廚房非常闊大，屬開放式設計，廚房中央更設有中島櫃，下廚空間相當充裕，招呼一大班親朋亦無問題！