有樓睇｜逾180萬全屋大翻新 比華利山三房套優雅與實用兼容（勁多圖）

傳統豪宅地段之一的跑馬地，不少屋苑、物業的樓齡較高，其中樓齡有逾33年的比華利山，近日有一個名副其實裡裡外外都經過大翻新的單位放盤，業主趁大廈早前進行大型維修及翻新工程期間，豪花逾180萬元將單位「拆屋」重新裝修，由全屋地板、牆壁、廚房、浴室，以至工人套房、各種水喉和煤氣等喉管，通通一次過翻新及更換，猶如新樓一樣，而最重要是裝修花了不少心思經營，優雅又有品味，兼且實用性高，稱得上好睇又好用！

優雅簡約古典風 180 度開揚景觀 放盤單位為比華利山K座低層2室，實用面積1,083呎，間隔為三房套連工人套房及工作間，連車位叫價3,500萬元，平均實用呎價32,318元。全屋間隔沒有經過大改動，保持原裝發展商間隔，整體以淡雅的白、米和灰色為主調，大廳牆壁採輕古典風特式牆設計，配上各種色調淡雅的傢俱和摩登的玻璃吊燈，優雅簡約，屬不易褪潮流的裝修格局。闊大的廚房連接工人套房，廚房採用白色綴灰色紋理的雲石設計，配上一系列白色組合廚櫃，下廚空間完善舒適。浴室同樣選用白色綴灰紋的雲石，配上透明玻璃綴黑框的企缸，以及圓角鏡櫃、不規則灰色洗水盆和綠色立體條紋收納櫃，猶如精品酒店浴室的裝潢格局，型格、美觀又實用。景觀方面，單位座向東面，一邊望南華會，可眺望少許九龍區景致，另一邊則下望大球場及遠望渣甸山豪宅群，180度都是開揚景致，相當翠綠吸引。

省裝修錢 即買即住 中原地產成和道第一分行（東半山跑馬地組）高級聯席營業董事柯偉剛表示，上述單位叫價3,500萬元，以低層來說是有點偏高，但由於單位有逾180萬元全新靚裝，無論是可見的裝潢設計，還是入牆的內部喉管等均屬全新，對新買家而言絕對是超級方便，不用自己花心思和時間裝修及翻新，可即買即住。他又稱，比華利山在上月曾錄得一宗同呎數高層單位成交，單位只有普通裝修，成交價3,380萬元。