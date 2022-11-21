有樓睇｜金龍大廈改則兩房 逾九成超高實用率 享港島核心生活圈

港島區樓價向來被看高一線，想入市港島樓，同時又想擁有交通和購物便利之優勢，大可考慮小型住宅盤或樓齡較大的物業。位於北角半山的金龍大廈，由3座住宅物業組成，樓齡接近43年，雖然屋苑位處北角半山，但距離港鐵天后站及銅鑼灣站，步程僅需約8至15分鐘，日常生活圈相當便捷。以下介紹的放盤屬改則兩房連開放式廚房設計，不單擁有91%超高實用率，間隔絕對寬敞實用，裝修亦雅緻企理，最新放盤價更有所調整。

睡房設實用地台和大衣櫃 上述放盤為金龍大廈A座低層5室，實用面積589方呎，原叫價1,080萬元，新近調整叫價至1,058萬元，平均實用呎價17,963元。單位原裝間隔為三房，現改則兩房及開放式廚房，另附一間工人房；由於單位實用率高達91%，令L型大廳和連接的開放式廚房，顯得更闊大更寬敞，空間非常充裕。睡房方面，兩間房均設有收納地台和置頂大衣櫃，設計和用料新淨美觀，對買家而言既實用又可省錢。至於景觀，因單位位處低層，主要以開揚樓景為主。