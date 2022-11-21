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地產
2022-11-21 18:50:00

有樓睇｜金龍大廈改則兩房 逾九成超高實用率 享港島核心生活圈

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大廳的闊落度，可從梳化和電視之間的距離略知一二。

大廳的闊落度，可從梳化和電視之間的距離略知一二。

港島區樓價向來被看高一線，想入市港島樓，同時又想擁有交通和購物便利之優勢，大可考慮小型住宅盤或樓齡較大的物業。位於北角半山的金龍大廈，由3座住宅物業組成，樓齡接近43年，雖然屋苑位處北角半山，但距離港鐵天后站及銅鑼灣站，步程僅需約815分鐘，日常生活圈相當便捷。以下介紹的放盤屬改則兩房連開放式廚房設計，不單擁有91%超高實用率，間隔絕對寬敞實用，裝修亦雅緻企理，最新放盤價更有所調整。

L型大廳非常闊落見使，裝修亦算簇新。 單位實用率高達91%，是一般新樓不能媲美。 兩個睡房均設有地台和置頂衣櫃，相當實用。 「明廁」浴室，新淨企理。 單位原裝平面圖。 金龍大廈由3座住宅物業組成，距離港鐵天后站只需約8分鐘步程，日常交通和購物便利。

睡房設實用地台和大衣櫃

上述放盤為金龍大廈A座低層5室，實用面積589方呎，原叫價1,080萬元，新近調整叫價至1,058萬元，平均實用呎價17,963元。單位原裝間隔為三房，現改則兩房及開放式廚房，另附一間工人房；由於單位實用率高達91%，令L型大廳和連接的開放式廚房，顯得更闊大更寬敞，空間非常充裕。睡房方面，兩間房均設有收納地台和置頂大衣櫃，設計和用料新淨美觀，對買家而言既實用又可省錢。至於景觀，因單位位處低層，主要以開揚樓景為主。

放盤單位資料

物業名稱：金龍大廈

地址：北角半山金龍臺6

發展商：金聯發展

樓齡：42

放盤單位：A座低層5 (物業編號：BB38352837)

叫價：1,058萬元

實用面積：589方呎 / @17,963

建築面積：641方呎 / @16,505

間隔：兩房連開放式廚房

VR睇樓：https://www.ricacorp.com/zh-hk/property/detail/%E5%8C%97%E8%A7%92%E5%8D%8A%E5%B1%B1-hma-%E9%87%91%E9%BE%8D%E5%A4%A7%E5%BB%88-a%E5%BA%A7-bb38352837-3-hk

查詢電話：6214 5540 (利嘉閣地產 吳小姐)

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