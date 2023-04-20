有樓睇｜銀禧花園雅裝高層兩房 集優質戶條件 上車可諗

港鐵及長實旗下的火炭老牌屋苑銀禧花園，除了交通和生活配套完善，不少單位景觀均清靜開揚，加上實用率高，故向來不乏用家追捧。現時屋苑有一個高層向山兩房單位放售，附有新淨雅緻裝修，可即買即住，而且單位可承造最高九成按揭，兼受惠於印花稅密寬減，集齊優質單位之基本條件，想「上車」的話不妨考慮！

杏色主調裝潢 討好不易退潮

上述放盤為銀禧花園6座高層B室，實用面積498方呎，間隔為兩房兩廳，現叫價625萬元，平均實用呎價12,550元。首先，單位最大賣點是裝修新而美，以杏色為主調的裝潢，討好又不易退潮流，而且保養頗新淨，只需做簡單的翻新即可入住。由於單位位處高層，外望翠綠山巒，就連廚房亦飽覽山景，景觀絕對開揚清靜，而且室內光猛通爽，居住環境相當不俗。此外，單位實用率近八成、有79%，即使屋苑樓齡稍高達39年，考慮到由屋苑到單位內部之各方面條件，仍有一定吸引力。