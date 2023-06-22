有樓睇｜銅鑼灣逾千呎單幢舊樓 全部房三邊下床 望全維園(多圖)

香港地少人多，居住環境普遍狹小，更遑論睡房可以享有三邊下床的闊落空間感。位處銅鑼灣市中心地段的單幢物業維德大廈，雖然樓齡接近60年，但單位間隔、實用度、交通及生活配套各方面，可謂難以挑剔，單是空間感已完勝不少私樓及新樓，而每個房間均可以三邊下床，可見間隔有多實用見使。

全屋闊落實用 裝修懷舊但企理 維德大廈位於銅鑼灣京士頓街，鄰近港鐵銅鑼灣站，是一幢於1964年入伙的單幢大廈，全幢只有56伙，提供面積逾900至1,200方呎大單位。是次推介的放盤單位為中高層A室，屬物業最大呎數單位，實用面積有1,220方呎，採套三房兩廳連工人房間隔，現叫價2,480萬元，平均每呎叫價20,328元。單位最大賣點是間隔非常寬敞實用，由大廳、房間、廚房到浴室，面積均闊落，其中客廳外接露台，面積亦非常寬敞，並且面向維多利亞公園，同時可眺望部分海景，景觀非常開揚吸引。雖然全屋裝修帶點年代感，但保養新淨企理，新買家基本上可不用大肆翻新。

睡房窗多 景觀開揚通爽 值得一提，單位內3個房間均非常闊大，擺放傢俬後，仍有不少活動空間，亦可三邊下床，其中一間睡房更設有三個大窗，每個窗戶均望向維園及部分海景，景觀優美之餘，房間亦開揚通爽，室內採光度極高。