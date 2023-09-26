有樓睇｜鑽石山居屋龍蟠苑已補價一房戶 附簡約精緻新裝

鐵路沿線居屋鑽石山龍蟠苑，雖然樓齡不輕，惟屋苑位置就在港鐵站旁，集兩鐵交匯，鄰近亦不少穿梭各區的巴士線，同時又有大型購物商場荷李活廣場，日常出入及購物均極度方便，可謂佔盡地利優勢。新近屋苑有一伙已補地價的一房單位放盤，附帶溫馨雅緻的裝修，不用花大錢翻新，即買即住夠方便！

裝修簡約精緻 實用耐看

上述推介的放盤單位為龍蟠苑龍珠閣(C座)高層1室，為已補地價居屋單位，實用面積有383方呎，間隔為一房，叫價535萬元，平均實用呎價13,969元。單位採用淡雅的白色、米色和啡色為主調，配以各式原本小傢具，營造清新感，予人簡約精緻又耐看的感覺。雖說單位面積不大，只有一房，但廳和房均闊落四正，沒有狹小的感覺，居住空間實用舒適。此外，單位座向南方，以樓景為主，惟樓與樓之間的距離大，景致算開揚。