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地產
2023-09-26 18:45:00

有樓睇｜鑽石山居屋龍蟠苑已補價一房戶 附簡約精緻新裝

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全屋裝修新淨雅緻，新買家可以節省不少裝修費。

全屋裝修新淨雅緻，新買家可以節省不少裝修費。

鐵路沿線居屋鑽石山龍蟠苑，雖然樓齡不輕，惟屋苑位置就在港鐵站旁，集兩鐵交匯，鄰近亦不少穿梭各區的巴士線，同時又有大型購物商場荷李活廣場，日常出入及購物均極度方便，可謂佔盡地利優勢。新近屋苑有一伙已補地價的一房單位放盤，附帶溫馨雅緻的裝修，不用花大錢翻新，即買即住夠方便！

長方形大廳裝修簇新，佈置簡約舒服。 飯廳一端空間闊落，旁邊的睡房採趟門設計，有助提升空間實用度。 單位為一房間隔，睡房空間闊落，空氣流通。 睡房設有大衣櫃，新淨實用。 白色主調的廚房，設計簡約耐看。 廚房配套新淨，收納櫃亦足。 浴室裝修簡潔，保養不俗。 單位平面圖。 鑽石山居屋龍蟠苑毗鄰港鐵站及大型購物商場，日常交通和生活所需極之方便。(資料圖片) 龍蟠苑位處港鐵鑽石山站出口旁，鄰近亦有不少巴士線前往各區，交通非常便利。

裝修簡約精緻 實用耐看

上述推介的放盤單位為龍蟠苑龍珠閣(C)高層1室，為已補地價居屋單位，實用面積有383方呎，間隔為一房，叫價535萬元，平均實用呎價13,969元。單位採用淡雅的白色、米色和啡色為主調，配以各式原本小傢具，營造清新感，予人簡約精緻又耐看的感覺。雖說單位面積不大，只有一房，但廳和房均闊落四正，沒有狹小的感覺，居住空間實用舒適。此外，單位座向南方，以樓景為主，惟樓與樓之間的距離大，景致算開揚。

放盤單位資料

物業名稱：龍蟠苑
地址：鑽石山蟠街8
發展商：房委會
樓齡：36
放盤單位：龍珠閣(C)高層1 (物業編號：SIT072)
叫價：520萬元 (參考市值租金約13,900)
實用面積：383方呎 / @13,577
建築面積：520方呎 / @10,000
間隔：一房
VR睇樓：https://bit.ly/3EP84NR
查詢電話：9070 4777 (中原地產 傅先生)

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