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2023-06-27 18:40:00

有樓睇｜長沙灣喜薈實用、樓底高 清新明亮兩房戶900萬放盤(多圖)

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客廳外接小露台，配以一系列木製傢俬、簡約裝潢及擺設，予人清新自然的舒適感覺。

客廳外接小露台，配以一系列木製傢俬、簡約裝潢及擺設，予人清新自然的舒適感覺。

長沙灣中小型屋苑喜薈，是房協旗下、合共4個以「喜」字頭命名的住宅項目之一，在區內有「大四喜」稱號。喜薈入伙接近7年，屋苑由3座物業組成，戶型涵蓋一房至三房，主打兩房戶，並以實用和間隔四正作賣點，樓底高度亦較高，有3.45米至3.8米，提供較佳的居住空間感。此外，喜薈距離港鐵長沙灣站只需約5分鐘步程，出入交通方便，加上屋苑基座設有商場，周邊生活配套設施亦齊全，故一直受用家追捧。

單位樓底高逾3.45米，有助加強室內空間感。 大廳以長方形開則，空間尚算闊落。 主人房有不少訂製的木造傢具，裝修實用簡約。 其中一間睡房改作書房用途，設有一列掛牆吊櫃、書櫃和書桌，有不少收納空間。 窗外以樓景為主，但開揚通爽。 廚房配套新淨美觀，各式家電齊全。 浴室屬原裝發展商裝修，保養新淨整潔。 房協旗下的長沙灣喜薈，由3座住宅物業組成，屋苑基座為商場，並鄰近港鐵站，購物及出入皆便利。 喜薈基座設有商場，提供各式食肆及商店。 單位平面圖。

美感與實用兼備

是次介紹的放盤單位為喜薈1座中層C室，實用面積502方呎，採兩房間隔，叫價900萬元，平均每呎叫價17,928元。單位全屋裝修相當新淨，以白色和木色為主調，運用大量訂製的木紋傢俬，配合木紋地板及素淨的裝潢擺設，營造清新明亮、美感與實用並重的生活質感。此外，單位設有露台，座向東北面，景觀雖以樓景為主，但視野尚算開揚，沒有侷促感。至於單位廚房和浴室，屬原裝發展商交樓標準，用料不俗，仍新淨整齊，基本上不用大肆翻新，已可入住。

放盤單位資料

物業名稱：喜薈
地址：長沙灣青山道399
發展商：房協
樓齡：7
放盤單位：1座中層C (物業編號：MUZ782)
叫價：900萬元 (參考市值租金19,000)
實用面積：502方呎 / @17,928
間隔：兩房
VR睇樓：https://bit.ly/3XpLHXL
查詢電話：6542 5391 (中原地產 吳先生)

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