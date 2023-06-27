有樓睇｜長沙灣喜薈實用、樓底高 清新明亮兩房戶900萬放盤(多圖)

長沙灣中小型屋苑喜薈，是房協旗下、合共4個以「喜」字頭命名的住宅項目之一，在區內有「大四喜」稱號。喜薈入伙接近7年，屋苑由3座物業組成，戶型涵蓋一房至三房，主打兩房戶，並以實用和間隔四正作賣點，樓底高度亦較高，有3.45米至3.8米，提供較佳的居住空間感。此外，喜薈距離港鐵長沙灣站只需約5分鐘步程，出入交通方便，加上屋苑基座設有商場，周邊生活配套設施亦齊全，故一直受用家追捧。

美感與實用兼備 是次介紹的放盤單位為喜薈1座中層C室，實用面積502方呎，採兩房間隔，叫價900萬元，平均每呎叫價17,928元。單位全屋裝修相當新淨，以白色和木色為主調，運用大量訂製的木紋傢俬，配合木紋地板及素淨的裝潢擺設，營造清新明亮、美感與實用並重的生活質感。此外，單位設有露台，座向東北面，景觀雖以樓景為主，但視野尚算開揚，沒有侷促感。至於單位廚房和浴室，屬原裝發展商交樓標準，用料不俗，仍新淨整齊，基本上不用大肆翻新，已可入住。