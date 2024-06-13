有錢任性？新香港人撤辣前FULL PAY入市紅磡海逸豪園 3個月沽輸百萬｜二手蝕讓

面對本港樓價近年下行走勢，不少用家現階段買樓都要三思，畢竟是人生最大決定之一。然而，市場新近錄得一宗蝕讓個案，紅磡海逸豪園有業主於今年2月初、即政府未宣布樓市全面撤辣時，以一筆過付清(FULL PAY)形式豪擲2,025萬元入市，惟持貨短短約3個月，因一個原因決定沽貨，帳面損失107萬元或約5.3%離場。

市場消息指，海逸豪園18座高層B室，實用面積約1,100方呎，四房間隔，外望開揚維港海景，屬屋苑優質單位。原開價2,380萬元放盤，其後因應市況下調叫價，最終以1,918萬元沽出，減幅達462萬元或約19.4%，呎價約17,436元。