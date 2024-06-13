有錢任性？新香港人撤辣前FULL PAY入市紅磡海逸豪園 3個月沽輸百萬｜二手蝕讓

面對本港樓價近年下行走勢，不少用家現階段買樓都要三思，畢竟是人生最大決定之一。然而，市場新近錄得一宗蝕讓個案，紅磡海逸豪園有業主於今年2月初、即政府未宣布樓市全面撤辣時，以一筆過付清(FULL PAY)形式豪擲2,025萬元入市，惟持貨短短約3個月，因一個原因決定沽貨，帳面損失107萬元或約5.3%離場。
市場消息指，海逸豪園18座高層B室，實用面積約1,100方呎，四房間隔，外望開揚維港海景，屬屋苑優質單位。原開價2,380萬元放盤，其後因應市況下調叫價，最終以1,918萬元沽出，減幅達462萬元或約19.4%，呎價約17,436元。
買樓送兒子 結果「唔鍾意」要蝕賣
據悉，原業主為新香港人，因看好樓市於撤辣前「偷步」以2,025萬元FULL PAY形式入市，計劃買入單位予兒子居住，惟家人其後「唔鍾意」單位，隨即決定將單位放售，最終成功於上月售出，即持貨約3個月，帳面虧損107萬元，單位期內跌價約5.3%。若計及釐印費及代理佣金等使費，恐實蝕約223萬元。
CCL幾乎蒸發撤辣後全數升幅
樓市撒辣後一度刺激樓價於谷底反彈，惟升勢無以為繼。參考中原城市領先指數CCL在撤辣後錄得「五升七跌」，累升0.5%，可謂幾乎蒸發撤辣後所有升幅。因此即使原業主於撤辣前、樓價仍然受壓時「偷步」入市，但如今市況下，最終仍需蝕讓離場。
海逸豪園位於海逸海逸道8號，2000年4月入伙，樓齡約24年，共有5期涵蓋25座住宅大樓，提供4,724伙，單位實用面積由370至2,228方呎。海逸豪園交通便利，鄰近港鐵黃埔站。