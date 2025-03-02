朗天峰加推新價單 折實最平328萬 周四開賣133伙｜元朗新盤

嘉里建設(683)旗下元朗「朗天峰」昨日(1日)進行次輪銷售121伙，即日售出116伙，佔可銷售單位逾九成半，發展商乘勝追擊「添食」加推第5號價單，涉及120伙；同時上載第三輪銷售安排合共133伙，當中首次推出10伙頂層特色單位於周三(5日)以招標形式發售，另於周四(6日)以價單形式發售123伙，
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，是次5號價單首度推出景觀及朝向更佳的內園泳池景兩房梗廚單位，並首度推出鳳凰層(第1A座及第1B座的27樓及第2座的26樓)單位，層與層之間高度較標準樓層3.5米更高，達3.6米起。至於是次推售的10伙頂層特色單位，每戶均設私家平台及樓梯直達天台，層與層之間高度更達3.65米起。
嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊稱，5號價單涵蓋37伙一房連開放式廚房單位、62伙兩房連開放式廚房單位、19伙兩房單位，以及2伙兩房連開放式廚房平台特色戶。
嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮指，5號價單單位實用面積介乎285至446方呎，定價由402.2萬至786.9萬元，呎價介乎13,340元至18,292元。扣除最高18%折扣及現金回贈後，單位折實售價由328.01萬至642.46萬元，折實呎價介乎10,869元至15,000元。
朗天峰懶人包｜示範單位+平面圖+價單+配套 一房及兩房送傢俬套餐(多圖有片)｜元朗新盤
5號價單最低售價單位為第1A座3樓D室，實用面積285方呎，一房連開放式廚房間隔，折實呎價約11,509元。至於最低呎價單位為第2座3樓C室，實用面積403方呎，兩房連開放式廚房間隔，折實售價約438.04萬元。
「朗天峰」由兩組大樓組成，呈現雙子式布局，提供594伙，實用面積由245至851方呎，戶型涵蓋一房至三房，以及平台特色單位及頂層天台特色單位，主打一房及兩房。