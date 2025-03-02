朗天峰加推新價單 折實最平328萬 周四開賣133伙｜元朗新盤

「朗天峰」5號價單首度推出景觀及朝向更佳的內園泳池景兩房梗廚單位，並⁠首度推出鳳凰層(第1A座及第1B座的27樓及第2座的26樓)單位。(資料圖片)

嘉里建設(683)旗下元朗「朗天峰」昨日(1日)進行次輪銷售121伙，即日售出116伙，佔可銷售單位逾九成半，發展商乘勝追擊「添食」加推第5號價單，涉及120伙；同時上載第三輪銷售安排合共133伙，當中首次推出10伙頂層特色單位於周三(5日)以招標形式發售，另於周四(6日)以價單形式發售123伙，

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，是次5號價單首度推出景觀及朝向更佳的內園泳池景兩房梗廚單位，並⁠首度推出鳳凰層(第1A座及第1B座的27樓及第2座的26樓)單位，層與層之間高度較標準樓層3.5米更高，達3.6米起。至於是次推售的10伙頂層特色單位，每戶均設私家平台及樓梯直達天台，層與層之間高度更達3.65米起。