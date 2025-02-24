朗天峰加推121伙 折實均呎近1.3萬 一房最平348萬｜元朗新盤

嘉里建設(683)旗下元朗「朗天峰」上周六(22日)首輪發售250伙即日沽清，市場反應非常熱烈，今日(24日)乘勢加推第4號價單，涉及121伙，扣除最高18%折扣及現金回贈後，折實售價由347.2萬元起，折實呎價由11,210元起，折實平均呎價12,927元，與上張價單11,693元相比高約10.6%。項目同步上載全新銷售安排，落實本周六(3月1日)發售全數121伙。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，「朗天峰」4號價單包括32伙一房連開放式廚房單位、53伙兩房連開放式廚房單位、18伙兩房，以及18伙平台特色單位，實用面積由245至446方呎。