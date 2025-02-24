朗天峰加推121伙 折實均呎近1.3萬 一房最平348萬｜元朗新盤

嘉里建設(683)旗下元朗「朗天峰」上周六(22日)首輪發售250伙即日沽清，市場反應非常熱烈，今日(24日)乘勢加推第4號價單，涉及121伙，扣除最高18%折扣及現金回贈後，折實售價由347.2萬元起，折實呎價由11,210元起，折實平均呎價12,927元，與上張價單11,693元相比高約10.6%。項目同步上載全新銷售安排，落實本周六(3月1日)發售全數121伙。
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，「朗天峰」4號價單包括32伙一房連開放式廚房單位、53伙兩房連開放式廚房單位、18伙兩房，以及18伙平台特色單位，實用面積由245至446方呎。
嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊稱，4號價單定價由425.6萬至766.5萬元，呎價介乎13,757元至18,761元。扣減所有折扣及現金回贈後計算，單位折實售價由347.2萬至625.73萬元，折實呎價介乎11,210元至15,301元。
嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮指，是次首次推出平台特色戶及兩房連梗廚單位，同時推出景觀更佳以及更高樓層的單位，故此價錢不能直接比較。今批單位最低售價為第2座2樓J室，實用面積248方呎，連67方呎平台，一房間隔，折實售價347.2萬元，折實呎價14,000元。最低呎價單位為第1B座3樓B室，實用面積395方呎，兩房連開放式廚房間隔，折實售價442.79萬元，折實呎價11,210元。
至於今批單位最低售價標準單位為第1B座15樓G室，實用面積282方呎，一房連開放式廚房間隔，折實售價348.34萬元，折實呎價12,352元。
「朗天峰」次輪銷售將於本周五(28日)下午5時前截票，之後再進行抽籤決定揀樓次序。
「朗天峰」由兩組大樓組成，呈現雙子式布局，提供594伙，實用面積由245至851方呎，戶型涵蓋一房至三房，以及平台特色單位及頂層天台特色單位，主打一房及兩房。