朗天峰原價加推60伙 折實最平295萬 周六首輪開售250伙｜元朗新盤

新界全新盤市場反應熱烈，乘勢再推貨應市。嘉里建設(683)旗下元朗「朗天峰」今日(18日)加推第3號價單，涉及60伙，扣減最高18%折扣及現金回贈後，折實售價由295.04萬元起，折實呎價10,347元，發展商同時上載銷售安排，落實於周六(22日)推售250伙，即盡推首三張價單所有單位。據了解，項目迄今收逾9,000票，錄得超額認購約35倍。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗指，3號價單包括32伙一房連開放式廚房單位，以及28伙兩房連開放式廚房單位，實用面積由282至397方呎。價單定價由362萬至607萬元，呎價介乎12,712元至16,610元。