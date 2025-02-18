熱門搜尋:
金像獎2025 網上熱話 新店關注組 產志賀毒素 朗天峰 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 財政預算案2025 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-02-18 21:11:56

朗天峰原價加推60伙 折實最平295萬 周六首輪開售250伙｜元朗新盤

分享：
朗天峰原價加推60伙 折實最平295萬 周六首輪開售250伙｜元朗新盤

「朗天峰」落實於本周六(22日)推售250伙，即盡推首三張價單所有單位。

adblk5

新界全新盤市場反應熱烈，乘勢再推貨應市。嘉里建設(683)旗下元朗「朗天峰」今日(18)加推第3號價單，涉及60伙，扣減最高18%折扣及現金回贈後，折實售價由295.04萬元起，折實呎價10,347元，發展商同時上載銷售安排，落實於周六(22)推售250伙，即盡推首三張價單所有單位。據了解，項目迄今收逾9,000票，錄得超額認購約35倍。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗指，3號價單包括32伙一房連開放式廚房單位，以及28伙兩房連開放式廚房單位，實用面積由282397方呎。價單定價由362萬至607萬元，呎價介乎12,712元至16,610元。

adblk6

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊稱，今批單位扣除最高18%折扣及現金回贈後，折實售價由295.04萬至494.94萬元，折實呎價介乎10,347元至13,558元。最低售價單位為第1B3G室，實用面積282方呎，一房連開放式廚房間隔，折實呎價10,462元。最低呎價單位為第1B3F室，實用面積365方呎，兩房連開放式廚房間隔，折實售價377.68萬元。

「朗天峰」3號價單折實平均呎價11,693元，與上張2號價單11,376元高約2.8%，較首張價單10,658元則高約9.7%。嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮稱，是次屬原價加推，今批單位主要為1B座擁開闊內園景觀單位，以及1B座及2座樓層更高單位。

「朗天峰」由兩組大樓組成，呈現雙子式布局，提供594伙，實用面積由245至851方呎，戶型涵蓋一房至三房，以及平台特色單位及頂層天台特色單位，主打一房及兩房。

即睇元朗新盤朗天峰最新資訊 (House730)

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能