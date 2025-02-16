朗天峰原價加推70伙 折實均呎$11376 一房最平284萬｜元朗新盤

湯耀宗(左)表示，「朗天峰」是次加推屬原價加推，今批單位涵蓋有角窗大單邊、樓層更高，以及景觀更佳單位。

元朗新盤收票反應熱烈，嘉里建設(683)旗下「朗天峰」截至昨日(15日)累收逾3,000票，以首張價單120伙計算，超額認購逾24倍。發展商有見市場反應熱烈，火速原價加推第2號價單，涉及70伙，選用120天現金優惠付款計劃享最高18%折扣，以及不採用傢俬優惠可獲現金回贈計算，折實售價由284.38萬元起，折實呎價9,943元起，折實平均呎價11,376元，較首張價單10,658元高約6.7%。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，是次加推屬原價加推，今批單位涵蓋有角窗大單邊、樓層更高，以及景觀更佳單位。至於第2號價單涵蓋25伙一房及45伙兩房，實用面積介乎286至403方呎。