朗天峰原價加推70伙 折實均呎$11376 一房最平284萬｜元朗新盤

元朗新盤收票反應熱烈，嘉里建設(683)旗下「朗天峰」截至昨日(15日)累收逾3,000票，以首張價單120伙計算，超額認購逾24倍。發展商有見市場反應熱烈，火速原價加推第2號價單，涉及70伙，選用120天現金優惠付款計劃享最高18%折扣，以及不採用傢俬優惠可獲現金回贈計算，折實售價由284.38萬元起，折實呎價9,943元起，折實平均呎價11,376元，較首張價單10,658元高約6.7%。
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，是次加推屬原價加推，今批單位涵蓋有角窗大單邊、樓層更高，以及景觀更佳單位。至於第2號價單涵蓋25伙一房及45伙兩房，實用面積介乎286至403方呎。
嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊指，2號價單定價由349萬至620萬元，呎價介乎12,203元至15,617元。扣減最高18%折扣及現金回贈後計算，單位折實售價由284.38萬至505.6萬元，折實呎價9,943元至12,736元。
嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮稱，2號價單最低售價及呎價單位同為第2座3樓F室，實用面積286方呎，一房連開放式廚房間隔。
「朗天峰」由兩組大樓組成，呈現雙子式布局，提供594伙，實用面積由245至851方呎，戶型涵蓋一房至三房，以及平台特色單位及頂層天台特色單位，主打一房及兩房。