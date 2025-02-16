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2025-02-16 18:06:27

朗天峰原價加推70伙 折實均呎$11376 一房最平284萬｜元朗新盤

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朗天峰原價加推70伙 折實均呎$11376 一房最平284萬｜元朗新盤

湯耀宗(左)表示，「朗天峰」是次加推屬原價加推，今批單位涵蓋有角窗大單邊、樓層更高，以及景觀更佳單位。

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元朗新盤收票反應熱烈，嘉里建設(683)旗下「朗天峰」截至昨日(15)累收逾3,000票，以首張價單120伙計算，超額認購逾24倍。發展商有見市場反應熱烈，火速原價加推第2號價單，涉及70伙，選用120天現金優惠付款計劃享最高18%折扣，以及不採用傢俬優惠可獲現金回贈計算，折實售價由284.38萬元起，折實呎價9,943元起，折實平均呎價11,376元，較首張價單10,658元高約6.7%

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，是次加推屬原價加推，今批單位涵蓋有角窗大單邊、樓層更高，以及景觀更佳單位。至於第2號價單涵蓋25伙一房及45伙兩房，實用面積介乎286403方呎。

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嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊指，2號價單定價由349萬至620萬元，呎價介乎12,203元至15,617元。扣減最高18%折扣及現金回贈後計算，單位折實售價由284.38萬至505.6萬元，折實呎價9,943元至12,736元。

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮稱，2號價單最低售價及呎價單位同為第23F室，實用面積286方呎，一房連開放式廚房間隔。

朗天峰原價加推70伙 折實均呎$11376 一房最平284萬｜元朗新盤

「朗天峰」截至昨日(15日)累收逾3,000票。

「朗天峰」由兩組大樓組成，呈現雙子式布局，提供594伙，實用面積由245至851方呎，戶型涵蓋一房至三房，以及平台特色單位及頂層天台特色單位，主打一房及兩房。

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