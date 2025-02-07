朗天峰最快下周開價 首批最少涵蓋120伙(有片)｜元朗新盤

一手市場即將迎來新一輪開盤潮，早前已上載售樓說明書的嘉里建設(683)元朗新盤「朗天峰」，最快下周公布首張價單，涉及最少約120伙。
嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，「朗天峰」自上載樓書後已接獲逾300個查詢，直言項目銷售「已進入直路」，最快下周公布首張價單，涵蓋最少約120伙。項目設有3個示範單位，預計將於下周開放予公眾參觀。
嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮指，項目特別聯同本地著名傢俬品牌Artisan Living推出一房及兩房單位傢俬套餐，備有梳化、茶几、睡床等，形容住戶可以「攜包入住」。至於傢俬設計採「城中森輕奢風格」，流露自然中的奢華，為配合項目「城中森」的概念，Artisan Living特別打造兩個不同設計風格的系列，分別為Cosmopolitan Collection和Natural Collection供住戶選擇。
Artisan Living董事總經理楊俏怡稱，項目其中一個示範單位、第1A座18樓J室一房單位，展示了Natural Collection傢俬套餐，設計風格充滿自然氣息，大地色系為基調，以木和大理石紋製成，搭配灰色暗金色和柔和的米色，營造出高雅又舒適的氛圍。
「朗天峰」由兩組大樓組成，呈現雙子式布局，提供594伙，實用面積由245至851方呎，戶型涵蓋一房至三房，以及平台特色單位及頂層天台特色單位，主打一房及兩房。