朗天峰最快周末首輪開售 中原按揭與中原地產推按揭及置業優惠｜元朗新盤

嘉里建設(683)元朗新盤「朗天峰」正在收票，市場反應不俗，嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊透露，迄今累收約8,000票，按首兩張價單共190伙計算，超額認購約41倍，部署日內再加推新價單及公布首張銷售安排，最快本周末進行首輪銷售。 嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮稱，有部分入票人士計劃購入2伙或以上，正考慮設有大手優先揀樓安排。 集低息定按、優惠 H 按、低首期按揭方案 中原地產及中原按揭特別為「朗天峰」買家呈獻全新按揭及置業優惠，中原按揭董事總經理王美鳳宣布推出「置優越按揭優惠」，凡經中原按揭轉介的「朗天峰」買家均可申請是次優惠，設有兩個選擇，其中「低息定按優惠」計劃由滙豐銀行提供，由中原按揭為客戶轉介，客戶可選擇首5年定息3.03厘，或首3年定息3.18厘，其後按息低至P減1.75厘(P現為5.25厘)，按揭年期長達30年，此計劃特設現金回贈，按揭成數高達九成。王美鳳指出，由於此計劃之定息率較現時主要市場按息降低0.32厘至0.47厘，客戶等同可預先享有減息效果、降低每月供款額，並且在定息期內維持供款穩定不變，有利制定預算及進行精確財務規劃。

另一選擇為「置抵H按優惠」，全期按息低至H加1.3厘，實際按息低至3.5厘(以P減2厘；P現為5.5厘計)，此設劃特設現金回贈，按揭成數高達九成；客戶並可尊享與按揭相連之高存息戶口，存息與按息一致，高存息現達3.5%，客戶善用高存息收入抵銷按息支出，有效降低淨按息。 王美鳳說，今年銀行對樓按持正面積極取態，上述兩個計劃各具優勢，讓客戶可有更多元化按揭選擇，相信可為「朗天峰」買家提供最適切按揭配套；加上客戶可選擇透過按保計劃申請高達九成按揭，以「朗天峰」首張價單入場價264.8萬元計算，即低至一成基本首期約26萬多元即可輕鬆入場。

首 5 名中原客戶享「 4 萬元嘉里酒店餐飲禮券」 中原地產為回饋客戶支持，特別為「朗天峰」買家送出置業優惠。由開售日至今年2月28日，經該行購入「朗天峰」一手單位的首5名買家，將可獲贈「4萬元嘉里酒店餐飲禮券」，優惠總值合共20萬元。先到先得，送完即止。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，市場對後市信心增強，農曆新年過後，購買力釋放，一手樓市率先升溫，加上新盤低開奏效，一手市場2月已錄約563宗成交，較上月同期約377宗反彈 49%。種種跡象顯示樓市已踏入小陽春初段，隨著中美角力緩和，近日股市造好，同步帶動樓市氣氛，若月底新一份《財政預算案》推出利好樓市措施，發展商將進一步加速推盤，預計一手市場千帆並舉，3月一手成交將顯著增加，有望達2,500宗水平。