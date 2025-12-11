朗天峰會所「CLUB HAVA」連園林逾7萬呎 設逾25項設施(多圖)｜元朗新盤

由嘉里建設(683)旗下元朗「朗天峰」現已進入現樓階段，繼早前開放多個現樓示範單位後，今日(11日)正式開放項目會所「CLUB HAVA」，園林連同會所面積接近7萬方呎，提供超過25項設施，並設有多個主題區。

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，「朗天峰」於早前展開現樓銷售，連同年初的開售的銷售成績，迄今共售出552伙，佔已推出單位數量約93%，總成交金額達24億元，最高成交實用面積呎價達17,500元。今日正式開放項目會所「CLUB HAVA」，由著名團隊ARK Associates Limited負責設計，會所設計結合Classic及Nature的特點，營造出富有經典氣息的現代感氛圍，同時呼應元朗南大自然的環境，選用天然物料，配合大型落地玻璃，將室外綠意景致帶入室內。整個設計讓住戶享受自然、慢活的悠然生活。