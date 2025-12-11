朗天峰會所「CLUB HAVA」連園林逾7萬呎 設逾25項設施(多圖)｜元朗新盤

由嘉里建設(683)旗下元朗「朗天峰」現已進入現樓階段，繼早前開放多個現樓示範單位後，今日(11日)正式開放項目會所「CLUB HAVA」，園林連同會所面積接近7萬方呎，提供超過25項設施，並設有多個主題區。
嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，「朗天峰」於早前展開現樓銷售，連同年初的開售的銷售成績，迄今共售出552伙，佔已推出單位數量約93%，總成交金額達24億元，最高成交實用面積呎價達17,500元。今日正式開放項目會所「CLUB HAVA」，由著名團隊ARK Associates Limited負責設計，會所設計結合Classic及Nature的特點，營造出富有經典氣息的現代感氛圍，同時呼應元朗南大自然的環境，選用天然物料，配合大型落地玻璃，將室外綠意景致帶入室內。整個設計讓住戶享受自然、慢活的悠然生活。
園林面積逾5萬呎
嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮指，「CLUB HAVA」設有多個主題區，其中「活力躍動區」包括最長約25米園林式游泳池、24小時全天候的健身樂園、瑜伽樂及約400米緩跑徑。「歡聚派對區」設有與戶外空間連成一氣的池畔宴會廳、歡聚派對室、視聽娛樂室，以及燒烤樂園等。「童趣天地」提供內外共融設計的童真樂園、戶外童樂園、樂韻天地及寵物樂園等。「寫意共享區」設有可作為KOL網紅房的多用途空間，亦提供休閒區及多項玩樂設施如美式桌球、飛鏢等。項目園林面積逾50,000方呎，以四園及四時花卉為設計概念，綠意相連，四季花見。
「朗天峰」由兩組大樓組成，呈現雙子式布局，提供594伙，實用面積由245至851方呎，戶型涵蓋一房至三房，以及平台特色單位及頂層天台特色單位，主打一房及兩房。