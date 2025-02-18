朗天峰示範單位｜311呎一房配備傢俬套餐 設計風格充滿自然氣息(多圖有片)｜元朗新盤

嘉里建設(683)元朗新盤「朗天峰」由兩組大樓組成，呈現雙子式布局，提供594伙，實用面積由245至851方呎，戶型涵蓋一房至三房，以及平台特色單位及頂層天台特色單位，主打一房及兩房。 該盤設有3個示範單位，其中包括以第1A座18樓J室為藍本搭建，屬一房連開放式廚房連裝修無改動示範單位，實用面積311方呎。單位間隔方正，層與層之間的高度為3.5米，空間感十足。開放式廚房設曲尺型工作枱面，附設電磁爐、抽油煙機、雪櫃、微波爐及洗衣乾衣機等家電。

發展商特別聯同本地著名傢俬品牌Artisan Living推出傢俬套餐，項目所有一房及兩房單位均配備傢俬套餐，傢俬設計採「城中森輕奢風格」，流露自然中的奢華，為配合項目「城中森」的概念，Artisan Living 特別打造兩個不同設計風格的系列，分別為「Cosmopolitan Collection」和「Natural Collection」供客戶選擇。 第1A座18樓J室展示了「Natural Collection」傢俬套餐，設計風格充滿自然氣息，大地色系為基調，以木和大理石紋製成，搭配灰色暗金色和柔和的米色，營造出高雅又舒適的氛圍。家具的金屬色金屬裝飾線，貫穿兩個系列，以項目LOGO的小鳥為靈感，彷似陽光透射樹林的光線，生機盎然。

⇊直擊朗天峰第 1A 座 18 樓 J 室⇊