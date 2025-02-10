朗天峰示範單位｜403呎兩房開放式廚房戶 特高樓底釋放空間感(多圖有片)｜元朗新盤

嘉里建設(683)元朗新盤「朗天峰」由兩組大樓組成，呈現雙子式布局，提供594伙，實用面積由245至851方呎，戶型涵蓋一房至三房，以及平台特色單位及頂層天台特色單位，主打一房及兩房。

該盤設有3個示範單位，其中包括以第1A座18樓H室為藍本搭建，屬兩房連開放式廚房經改動示範單位，實用面積403方呎。單位間隔方正，層與層之間的高度為3.5米，空間感十足。

單位以戶主為咖啡師及插畫師作為設計藍本，透過自然和時尚的用色和設計突顯項目的獨特的風格。客廳飯廳設計以大地色調為主；設計師於客房與客廳的間隔牆身用了半開放的設計，大大增加客廳飯廳的空間感。淺木色吧枱設計作為客廳飯廳的重要元素，為用餐環境增添風格和功能性，設計師更巧妙增設金屬吊櫃用作展示各種沖調咖啡用具。自然材料與玻璃、金屬等結合在一起，創造出富有層次感和對比效果的空間。

至於設計同時亦十分著重實用性和多功能性，設計師運用單位特高樓底的優勢，整個房間均設地台設計，大大增添儲物空間。主人房擺放衣櫃後，仍有足夠空間作三邊落床，同時配合全落地玻璃窗，全屋的採光度大大增加，利用自然光線營造出溫暖而舒適的氛圍。