朗天峰示範單位｜403呎兩房開放式廚房戶 特高樓底釋放空間感(多圖有片)｜元朗新盤

嘉里建設(683)元朗新盤「朗天峰」由兩組大樓組成，呈現雙子式布局，提供594伙，實用面積由245至851方呎，戶型涵蓋一房至三房，以及平台特色單位及頂層天台特色單位，主打一房及兩房。
該盤設有3個示範單位，其中包括以第1A座18樓H室為藍本搭建，屬兩房連開放式廚房經改動示範單位，實用面積403方呎。單位間隔方正，層與層之間的高度為3.5米，空間感十足。
單位以戶主為咖啡師及插畫師作為設計藍本，透過自然和時尚的用色和設計突顯項目的獨特的風格。客廳飯廳設計以大地色調為主；設計師於客房與客廳的間隔牆身用了半開放的設計，大大增加客廳飯廳的空間感。淺木色吧枱設計作為客廳飯廳的重要元素，為用餐環境增添風格和功能性，設計師更巧妙增設金屬吊櫃用作展示各種沖調咖啡用具。自然材料與玻璃、金屬等結合在一起，創造出富有層次感和對比效果的空間。
至於設計同時亦十分著重實用性和多功能性，設計師運用單位特高樓底的優勢，整個房間均設地台設計，大大增添儲物空間。主人房擺放衣櫃後，仍有足夠空間作三邊落床，同時配合全落地玻璃窗，全屋的採光度大大增加，利用自然光線營造出溫暖而舒適的氛圍。
⇊直擊第1A座18樓H室經改動示範單位⇊
兩房無改動示範單位
發展商同樣備有以第1A座18樓H室為藍本搭建的無改動示範單位，開則方正實用，客飯廳長約5.4米，闊約2.4米，主人睡房長約3米，闊約 2.1米，讓戶主可靈活地擺放不同家具，結合單位的特高樓底，提升室內的空間感，並進一步進行室內設計。
客廳連接特大三合一露台，即露台與工作平台及冷氣機平台合併在一起，讓住戶更舒適地欣賞室外景緻。同時飯廳連接開放式廚房，開放式廚房配備高級MIA CUCINA廚櫃並附設電磁爐、抽油煙機、雪櫃、微波爐及洗衣乾衣機等全方位配備。單位之浴室設計時尚高雅，墨綠色牆身配以圓角處理的鏡框，同時裝設PANASONIC智能浴室寶，設有乾衣、暖氣通風、排氣及配置抗菌過濾網四大功能。
⇊直擊第1A座18樓H室無改動示範單位⇊
另外，單位大門配備LOCKLY ®智能電子門鎖，設有5種開門方式，配合防偷窺電子按鍵專利技術，提高安全性。