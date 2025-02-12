朗天峰開價｜首推120伙 折實價264.8萬入場 呎價8898元起｜元朗新盤

嘉里建設(683)元朗新盤「朗天峰」今日(12日)公布首張價單，涉及120伙，選用120天現金優惠付款計劃享最高18%折扣，以及不採用傢俬優惠可獲現金回贈計算，折實售價由264.8萬元起，折實呎價由8,898元起，折實平均呎價為10,658元。

翻查資料，毗鄰的全新盤、麗新發展(488)旗下現樓「尚柏」去年9月首推50伙，折實平均呎價9,278元，可見相隔約5個月「朗天峰」開高近15%。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗形容首張價單為「城中森動價」，定價參考同區新盤，相信價格有吸引力，之後有提價空間。他透露，首批單位定價有利潤空間，不需要蝕錢。項目將於本周五(14日)開放示範單位及接收認購登記，目標本月內開售。