朗天峰 周六首輪賣250伙 再原價加推 暫收9000票

新盤市場氣氛轉旺，嘉里建設(683)旗下元朗「朗天峰」昨原價加推3號價單，涉及60伙，扣減最高18%折扣及現金回贈後，折實價295.04萬元起。項目同步上載首輪銷售安排，落實本周六(22日)開賣250伙，即盡推首三張價單全數單位，迄今累收逾9,000票，暫登今年新盤首輪收票最高紀錄，超額認購約35倍。
「朗天峰」3號價單包括32伙一房及28伙兩房，實用面積282至397方呎，折實價295.04萬至494.94萬元，折實呎價10,347至13,558元；折實平均呎價11,693元，與對上兩張價單分別高約2.8%及9.7%。
嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗指，是次屬原價加推，今批單位主要為1B座擁開闊內園景觀單位，以及1B座及2座樓層更高單位。入場單位為1B座3樓G室一房，實用面積282方呎，折實呎價10,462元。
「朗天峰」首輪銷售分為A、B兩組發售，A組買家須揀選2伙至6伙，或1伙「指定兩房單位」；而B組買家揀選1伙至2伙。該盤周四下午2時截票。
九龍城南首今開價
恒基地產(012)牽頭發展的九龍城「南首」今日公布首張價單，料不少於63伙。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝稱，定價參考區內一、二手物業，部署本月底至下月初開售。項目設有2個交樓標準示範單位，最快周四對外開放參觀。
皇都次輪錄超額95倍
新世界發展(017)北角「皇都」今日次輪發售88伙，累收約8,450票，超額認購約95倍，創今年市區「新盤票王」紀錄。