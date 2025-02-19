朗天峰 周六首輪賣250伙 再原價加推 暫收9000票

「朗天峰」3號價單包括32伙一房及28伙兩房，實用面積282至397方呎，折實價295.04萬至494.94萬元，折實呎價10,347至13,558元；折實平均呎價11,693元，與對上兩張價單分別高約2.8%及9.7%。

新盤市場氣氛轉旺，嘉里建設(683)旗下元朗「朗天峰」昨原價加推3號價單，涉及60伙，扣減最高18%折扣及現金回贈後，折實價295.04萬元起。項目同步上載首輪銷售安排，落實本周六(22日)開賣250伙，即盡推首三張價單全數單位，迄今累收逾9,000票，暫登今年新盤首輪收票最高紀錄，超額認購約35倍。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗指，是次屬原價加推，今批單位主要為1B座擁開闊內園景觀單位，以及1B座及2座樓層更高單位。入場單位為1B座3樓G室一房，實用面積282方呎，折實呎價10,462元。

「朗天峰」首輪銷售分為A、B兩組發售，A組買家須揀選2伙至6伙，或1伙「指定兩房單位」；而B組買家揀選1伙至2伙。該盤周四下午2時截票。

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