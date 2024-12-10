朗天峰 部署下月農曆年前推售 涉594伙 主打一及兩房

發展商開始籌備來年推盤大計，嘉里建設(683)元朗十八鄉路39號住宅項目昨命名為「朗天峰」(HAVA)，提供594伙，實用面積245方呎起，戶型涵蓋一房及兩房，合共536伙，佔全盤達九成；爭取下月農曆新年前推售。 嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗稱，項目售樓說明書及示範單位準備工作已達最後階段，定價會參考同區及鐵路沿線項目。展望明年樓市走勢，他指近期不少利好因素支持樓市，相信樓市經已見底將會反彈，加上踏入減息周期，預計明年走勢向好。

戴德梁行料明年樓價反彈5% 戴德梁行昨發表香港房地產市場2024年回顧及2025年展望，料今年全年住宅成交錄約5.38萬宗，較去年低位約4.3萬宗升25%；年初迄今樓價跌幅約6.8%。該行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明指，該行的詢價量指數在11月較8月低位反彈約18%，反映市場普遍認為息口已見頂，支持部分資金重回住宅市場。

展望明年，該行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢稱，若息口能夠持續向下及股票市場表現穩定，住宅成交量料較今年多5%至8%，達5.6萬至5.8萬伙水平；加上銀行按揭政策配合，支持整體樓價反彈約5%，升幅更有望在上半年達標。