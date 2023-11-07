朗濤三房3211萬沽 較同類兩年前造價低逾一成｜新盤成交

綜合市場資訊，11月迄今整體新盤暫錄得約160宗成交。鷹君集團(041)大埔白石角現樓新盤「朗濤」售出1伙，單位為5座8樓A室，實用面積1,325方呎，三房套間隔，連1個車位3,211.2萬元成交，呎價約24,235元，買家採1080天備用二按提前入住付款計劃。 資料顯示，成交單位對落一層A室，於2021年以3,594.8萬元連1個車位售出，呎價約27,131元，即2年後同類造價低383.6萬元或約10.7%。

星凱．堤岸單日連沽 2 伙 鄰近港鐵火炭站、由中洲置業發展的現樓新盤「星凱．堤岸」單日連沽2伙，合共套現2,199.4萬元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，其中第5座39樓B室，實用面積492方呎，採兩房連開放式廚房間隔，以1,057.7萬元售出，呎價21,498元。另為第5座5樓A室，實用面積633方呎，附299方呎平台，三房間隔，成交價1,141.7萬元，呎價18,036元。