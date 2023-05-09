朗譽加推增優惠 246方呎469萬入場

加息之後，新盤推售步伐加快，兩個九龍新盤昨公布周五開賣，合共200伙。其中保利置業(119)與尚嘉控股合作的油塘朗譽昨日加推2號價單，涉64伙，22伙開放式、21伙一房及21伙兩房，實用面積246至474方呎。提供最高15%折扣，折實價468.85萬至906.42萬元，折實呎價17,590至20,131元，折實平均呎價18,986元。最低售價為第2座9樓F室開放式戶，面積246方呎，折實價468.85萬元，呎價19,059元。將於周五推售172伙。

保利置業銷售及市務部總監朱美儀指，是次加設「CHILL級輕鬆第一按揭貸款付款計劃」，買家可享首18個月免息免供優惠，最高按揭金額為淨樓價80%；而選用此計劃的買家，只需繳付5%作臨時訂金，95%樓價於簽署臨時買賣合約後起計120天內繳付，此付款計劃及相關優惠同時適用於同日更新的價單1C號內未售單位。

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