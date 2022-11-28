朗譽首批呎價萬五起 代理：九龍盤新界價

一手市況淡靜，有市區新盤採低價策略吸客。保利置業(119)與尚嘉控股合作發展的油塘朗譽推出首張價單，涉128伙，以180天現金付款計劃最高15%折扣優惠計算，折實平均呎價17,938元，為兩年來九龍市區最平新盤。單位折實價413.95萬至1,338.68萬元，折實呎價15,860至19,484元。有代理更以「九龍盤新界價」作形容。
保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，朗譽首批單位以「Chill級世界盃入門價」推出，希望讓買家可輕鬆進駐。首批單位實用面積261至730方呎，涵蓋開放式至三房，呎價及售價最低單位同為1座6樓B室，實用面積261方呎，開放式間隔。該盤已開放示範單位予公眾參觀及收票，過去周末兩日售樓處現場有不少準買家到場參觀。
較同區新盤開低逾一成
翻查資料，九龍區對上折實平均呎價最平新盤為同區蔚藍東岸，於2020年11月推出首批138伙，折實平均呎價17,688元；而入場呎價最平新盤，則屬長沙灣The Campton，於2020年5月中推出首批94伙，折實呎價14,288元起。
朱美儀稱，朗譽首批定價已參考九龍東新盤價錢。參考該區近期推出的新盤，包括九龍灣皓日於去年12月首推100伙，折實平均呎價21,548元。藍田KOKO HILLS於2020年7月首推83伙，折實平均呎價19,995元；朗譽首批較上述兩盤均開低逾一成。
料可吸納「白居二」買家
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，是次發展商開價吸引，相信亦是因應近期市況而作出調整，較同區二手有約15%折讓，可以「九龍盤新界價」形容。計及交通支出，售價與新界新盤相若。他續稱，近日「白居二」買家積極搵樓，帶動中小型物業交投，各區睇樓量回升，相信朗譽低價推售，亦可成功吸納「白居二」買家。