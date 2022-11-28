朗譽首批呎價萬五起 代理：九龍盤新界價

一手市況淡靜，有市區新盤採低價策略吸客。保利置業(119)與尚嘉控股合作發展的油塘朗譽推出首張價單，涉128伙，以180天現金付款計劃最高15%折扣優惠計算，折實平均呎價17,938元，為兩年來九龍市區最平新盤。單位折實價413.95萬至1,338.68萬元，折實呎價15,860至19,484元。有代理更以「九龍盤新界價」作形容。

保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，朗譽首批單位以「Chill級世界盃入門價」推出，希望讓買家可輕鬆進駐。首批單位實用面積261至730方呎，涵蓋開放式至三房，呎價及售價最低單位同為1座6樓B室，實用面積261方呎，開放式間隔。該盤已開放示範單位予公眾參觀及收票，過去周末兩日售樓處現場有不少準買家到場參觀。

