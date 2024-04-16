朗賢峯先推IIB期應市 明公布首張價單(有片)｜何文田新盤

市區鐵路新盤銷售進入最後直路，鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」今日(16日)預告，將於24小時內上載首張價單。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，項目分為IIA及IIB兩期發展，將率先推出IIB期單位應市，會以價單形式發售，隨後對外開放示範單位及接受認購登記，最快本月內開售。

梁淑儀指，單位定價會參考九龍區豪宅；而大單位為主的IIA期則傾向採招標形式推售。今日率先開放兩個示範單位予傳媒參觀，包括以IIB期6B座20樓C室為藍本搭建的一房開放式廚房無改動示範單位，實用面積388方呎，層與層之間的高度達3.3米，間隔四正分明。另以IIA期1座7樓A室為藍本搭建的三房一套連工作間的無改動示範單位，實用面積998方呎，單位向南，層與層之間的高度達3.3米，空間十足。